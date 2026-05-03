Här ville de bilda kommunalt naturreservat – oklar väg framåt

Ulf Fransson och Naturskyddsföreningen har föreslagit ett kommunalt naturreservat vid Gallsjön i Tuna. Fullmäktige säger nej, men frågan ligger på länsstyrelsens bord. Foto: Arkiv

För två år sedan lämnade Naturskyddsföreningen och Ulf Fransson in ett medborgarförslag om att bilda ett kommunalt naturreservat. Nu har fullmäktige sagt nej. – Det är en statlig angelägenhet att skydda natur, säger Lars Johansson (V).

Det var under 2024 som Naturskyddsföreningen genom Ulf Fransson ansåg att kommunen behövde bättra på sitt rykte. Man pekade ut ett område vid Gallsjön utanför Tuna och föreslog att kommunen skulle bilda ett kommunalt naturreservat där.

Det rör sig om en naturskog med ovanligt stort inslag av 150 till 200 år gamla barrträd. Naturskogsområdet är på 300 hektar och har över 200 naturvårdsarter. Ett 70-tal rödlistade arter samt ett 15-tal fridlysta arter har påträffats i området.

Det har dröjt och dröjt och dröjt innan medborgarförslaget kommit hela vägen till kommunfullmäktige, men vid april månads sammanträde var det dags.

Då satt Ulf Fransson med i Plenisalen och efter flera timmar av årsredovisningar och debatt fick han chansen att gå upp i talarstolen.

– Jag är här som representant från Naturskyddsföreningen. Vi lämnade in det här förslaget för två år sedan och det gjorde vi för att den här skogen har väldigt höga naturvärden. Det har biologer och länsstyrelsen slagit fast. Det finns över 70 rödlistade, alltså hotade sällsynta, arter där, inledde han med att säga.

0,2 procent skyddad natur

Han tog sedan upp hur pass lite skyddad natur som finns i trakten.

– Det är 0,2 procent och det är lägst i Kalmar län. Samtidigt är Kalmar län lägst i Sverige. Det är väldigt lite. Riksdagen har tagit beslut om att 20 procent ska vara skyddad natur i Sverige. Så det är vi långt efter. Då säger ni att vi har Norra Kvill och det är jättebra, men det är 100 år sedan det bildades. Det är dags att utöka det. Gallsjön är avsevärt större och har lika höga kvaliteter som Norra Kvill. Det är många besökare där och kan bli många besökare här också. Det skulle gynna Vimmerby.

Han konstaterade också att det hänt en del på de här två åren.

– Länsstyrelsen har jobbat på och det bör bli ett naturreservat anser man, men tyvärr har de inte resurser eller pengar just nu. Om förslaget inte antas yrkar jag på att kommunen ska verka för att det blir ett skyddat område och påverkar länsstyrelsen, regionpolitiker och andra myndigheter.

Uppdaterat naturvårdsprogram på gång

Kommunen har i sitt svar på medborgarförslaget poängterat att man inte äger den aktuella marken.

"I första hand bör kommunen undersöka möjligheterna att inrätta kommunala naturreservat på mark som redan ägs av kommunen", skriver man.

Något kommunalt naturreservat finns inte och kommunens senaste naturvårdsprogram är från 2007. I den gällande översiktsplanen gjorde kommunen ett ställningstagande om att ta fram ett nytt naturvårdsprogram och man anser att ett sådant bör komma på plats innan frågan om att bilda kommunala naturreservat hanteras.

Därför tog fullmäktige beslut om att avslå medborgarförslaget. Leif Larsson (C), ordförande i fullmäktige, informerade även Ulf Fransson om att det inte går att lämna nya förslag i anslutning till diskussionen om det nuvarande.

– Det är ett delvis mycket bra förslag. Jag råkar bo granne med området, men det är en statlig angelägenhet att skydda natur. Vi vet att länsstyrelsen har långt framskridna planer och vi har haft kontakter med dem, men det är fortfarande osäkert om det blir ett skyddat område eller inte. Intresset finns där och genom det här har vi fått lite fart i att upprätta ett naturvårdsprogram och se över vilka naturområden vi kan skydda inom våra befintliga skogar. Vi håller ögonen på Gallsjön och får se hur det utvecklas, men det ligger på länsstyrelsens bord, sa Lars Johansson (V) från talarstolen.