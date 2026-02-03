TVÅ PERSONER TILL SJUKHUS – "RIKTIG ÄNGLAVAKT"

Vid 13.40 larmades räddningstjänsten till en olycka på landsbygden i Vimmerby kommun. En personbil och en traktor krockade i en korsning och båda personerna i bilen har förts till sjukhus.

Det var vid Östra Grinderum i närheten av Tuna som en olycka mellan en traktor och en personbil inträffade i en korsning. Vid 14.25 var räddningstjänsten klar med sin insats. I bilen satt två personer som båda fördes till sjukhus. De var vakna och talbara. Personen i traktorn behövde inte uppsöka vård.

Kenneth Söderberg på räddningstjänsten beskriver en dramatisk händelse.

– De har haft riktig änglavakt. Det är en olycka i en korsning, polisen får utreda den delen, men personbilen har kört in i skopan, och slitit upp hela högersidan i stort sett. Två personer är transporterade till sjukhus, en av dem satt kvar när vi kom fram men kunde ta sig ut ur bilen för egen maskin. Båda var vakna och talbara.

Artikeln uppdaterades 14.28.