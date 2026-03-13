TONÅRING TOG SYSTERNS BIL – KRASCHADE IN I LYKTSTOLPE

Det var sommaren 2025 som en tonårskille tog sin systers bil och sedan krockade med en lyktstolpe i korsningen Storgatan/Hagadalsgatan. Nu åtalas han för flera brott.

Det var på natten den 18 juli i somras som en trafikolycka inträffade i centrala Hultsfred. En personbil hade då krockat med en lyktstolpe i korsningen Storgatan/Hagadalsgatan.

Föraren av bilen visade sig vara minderårig och en tonårskille i 15-årsåldern. I bilen satt det fem personer och bilen totalförstördes vid olyckan.

En av passagerarna skadades lindrigt, men behövde inte följa med ambulans till sjukhus. Tonåringen blev misstänkt för ett flertal brott och nu har åklagaren lämnat in en stämningsansökan mot honom.

Han åtalas nu för tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovlig körning och vårdslöshet i trafik. Bilen som tonåringen misstänks ha stulit tillhörde hans äldre syster.

Åklagaren menar att vårdslösheten i trafik består i att han framfört personbilen på ett trafikfarligt sätt, genom att ha kört i högre hastighet än tillåtet och vid en högersväng inte sänkt hastigheten i tillräcklig mån, vilket resulterade i en trafikolycka då han missade svängen och i stället körde av vägen och in i lykstolpar vid sidan av vägen.

"Han orsakade olyckan genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka", skriver åklagaren.

Tonåringen erkänner allt utom vårdslöshet i trafik. Målsägande ska höras om hur pojken fick tag i bilnyckeln och två andra vittnen ska höras om själva körningen.