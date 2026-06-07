EN PERSON DÖD EFTER SVÅRA BRANDEN

En villa i Silverdalen är helt övertänd.

Vid 07.40-tiden larmades räddningstjänsten till en brand i villa. Det visade sig handla om en helt övertänd villa i Silverdalen. En kropp har hittats i resterna av branden.

Det ska röra sig om en villa i Silverdalen och ärendeomfattningen beskrevs direkt som hög. Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats.

"Oklart gällande om det finns personer kvar i huset", skriver polisen.

– Det är en villa som är övertänd och släckarbetet pågår där nu, något mer har jag inte, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Räddningstyrkor från Silverdalen, Hultsfred, Vimmerby, Rosenfors och Mariannelund har larmats till platsen. Det rör sig om en enplansvilla.

– Det är räddningstjänst som jobbar med bränder, så vi vet inte mer förrän räddningstjänsten är klar, säger Leif Fransson, presstalesperson vid polisen vid 09.40-tiden.

Polisen skrev tidigare att det är oklart om någon är kvar i huset.

– Vi kan aldrig vara säkra förrän räddningstjänsten gjort sitt jobb. För vår del handlar det om att hålla avspärrningarna och så får räddningstjänsten jobba med branden.

Jobbar vidare på platsen

Räddningstjänstens ledningsoperatör uppger att man fortsätter jobba med släckning av konstruktionen.

– Det är vad jag har.

Polisen skrev att det var oklart om det fanns personer kvar, vad vet ni om det?

– Vi har ingen information om det heller.

Vår tidning har varit på platsen och det är en relativt stor avspärrning. Det luktade kraftigt av brandrök i området och villan har brunnit ordenligt.

Vi söker räddningstjänsten lokalt för bättre information.

Uppdatering, 10.45:

Räddningstjänsten skriver på sin hemsida att man släckt den lågande branden. Nu handlar det om efterbevakning och släckningar av konstruktionsbränder.

– Vi har haft en fullt utvecklad brand i villa och har jobbat – och jobbar fortfarande – med den. Vi har gjort försök med rökdykare, men kommer inte hela vägen. När vi har gjort närförsök har vi fått backa ut, säger Ulf Bowein, insatsledare vid räddningstjänsten.

Det har slagit ut lågor från fönstren i villan.

– Vi har gått in med rökdykare från den sidan och jobbat med yttre släckning. Taket har rasat in och ligger på bjalkarna, vilket har gjort att vi har fått jobba med metoder från utsidan.

Livräddningsfasen från räddningstjänsten är avslutad.

– Vi har inte anträffat någon, säger Ulf Bowein.

Så ingen befann sig i villan?

– Det vet vi inte, men vi har inte anträffat någon. Från början hade vi uppgifter om att det kunde vara någon, men det har vi inte bekräftat och vi har inte anträffat någon.

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Behövt vara försiktiga

Med tanke på att taket rasat in har räddningstjänsten själva behövt vara försiktiga.

– Vi ska med olika metoder försöka eliminera riskerna. När vi inte är i en livräddningsfas kan vi inte riskera rökdykarna. Trillar taket ned blir man kvar där som du förstår. Så därför måste vi göra olika åtgärder från utsidan och säkra byggnaden.

Ett stort antal enheter har funnits på plats.

– Vi har avetablerat en del styrkor eftersom intensiteten minskat. Vi har 15 man kvar och inom en halvtimme kan vi nog avveckla någon ytterligare, men vi kommer vara kvar många timmar till för kontroll och bevakning.

Det ska ha varit flera personer som slagit larm om branden.

– Den var ganska synlig eftersom det brann med kraftig rök och lågor redan vid larmtillfället.

Eventuell brandorsak är för tidigt att kommentera.

– Ja, vi vet inte ens var det har börjat och det har brunnit så pass kraftigt, säger Ulf Bowein.

Uppdatering, 13.00:

En person har hittats död i brandresterna. Kroppen är ännu inte identifierad.

"Arbete pågår med detta och arbete kommer att pågå ytterligare ett tag på platsen och hela fastigheten är avspärrad med bevakning under minst ett dygn framåt", skriver polisen på sin hemsida.

– Vi jobbar vidare med detta, säger Leif Fransson, presstalesperson vid polisen.

Kan det ha varit fler personer i bostaden?

– Det vet vi inte. Nu jobbar vi på att få den här personen identifierad.

Ulf Bowein, insatsledare vid räddningstjänsten, berättar att man från polisens sida har informerat anhöriga om att en person anträffats avliden efter branden.

– Vi trappar ned vårt arbete nu, men kommer kvarstanna många timmar till. Vi ska försöka släcka konstruktionsbränderna skonsamt, men eftersom en person är avliden vill polisen spärra av för teknisk undersökning och behålla byggnaden intakt. Styrkan vi har här kommer vara kvar i många timmar till.

Någon uppfattning om brandorsaken har man ännu inte.

Artikeln har uppdaterats.