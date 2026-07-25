Tåg, fikamys och förfest - vi hängde med Diggiloopubliken

Få Diggilooplatser är nog så picknicvänliga som gräsplanen intill Hulingen.

Smalspårsföreningen körde ett extratåg med dubbla rälsbussar från Västervik till Diggiloo och sedan hem på kvällen. Det gick även pendeltrafik mellan Hultsfreds station och parken för de som ville ta sig in till centrum.

Hultsfredskvartetten Ove Kjellgren, Mari Eklind, Karina Strömqvist och P-O Strömqvist hade tagit med sig solstolarna och njöt av finvädret i väntan på kvällens uppträdande.

Pelle, Vera och Natalie Friberg vann varsin vattenflaska när de spelade på hjulet.

Carina Westergren, Jennie Larsson och Jens Kling Hindersson tog smalspåret från Spångenäs till Diggiloo.

Ett stort sällskap klev av tåget för att se på Diggiloo. Bakre raden: Henry Tångered, Matilda Holm, Ronja Karlsson, Peter Franzén, Helene Franzén, Jonathan Franzén, Mikael Lundén, Alicia Sandkvist, Matilda Franzén. Främre raden: Nora Lundén och Vera Lundén. Foto: Stefan Härnström

Diggilookvällarna är för många mer än bara dryga två timmar med underhållning. För många är det en inledning eller avslutning på semesterveckorna eller ett tillfälle att spendera tid med familjen och vännerna. Vår tidning hörde oss för vad publiken i Hembygdsparken i Hultsfred hade för sig.

På smalspåret gick det pendeltrafik till parken från Hultsfreds station och från Västervik hade man satt in ett Diggilootåg med dubbla rälsbussar som tog besökarna till och från fredagens evenemang.

På tåget från Västervik fanns bland andra trion Carina Westergren, Jennie Larsson och Jens Kling Hindersson som klivit på i Spångenäs. En tur på 40 minuter där de förfestade lite med varsitt glas vin.

– Det är ju perfekt att kunna kliva på hemma och åka hit och sedan kunna åka hem igen, berättde Jennie.

– Så kliver vi bara av hemma igen, tillade Jens som såg fram mot David Lindgren som han beskrev som "fantastisk". Carina ville se Jessica Andersson men framförallt såg de fram mot en trevlig kväll.

Några som också fanns med på tåget från Västervik var ett stort sällskap bestående av de vuxna Henry Tångered, Matilda Holm, Ronja Karlsson, Peter Franzén, Helene Franzén, Jonathan Franzén, Mikael Lundén, Alicia Sandkvist, Matilda Franzén och tjejerna Nora Lundén och Vera Lundén.

– Vi åkte från Västervik och vi sov, svarade Nora på frågan vad de gjort under resan. Men innan dess hade hon tydligen orkat med att rita av många i vagnen och delat ut teckningarna till dem.

De vuxna unnade sig en öl och tittade på utsikten och Peters upplevelse av tågturen var "skumpig".

– Det var lite som att åka bergodalbana faktiskt, men man vande sig. Så att det var första gången. Antagligen den sista men det var mysigt och kul.

– Men vi ska ju hem också, hojtade Jonathan.

Snurrade fram vinster

I parken satte en del sig tillrätta i serveringarna och solstolarna medan andra var lite mer aktiva. Det var kö till ICA:s hjul där man kunde snurra fram olika vinster där Jonas Karlsson och Susanne Johansson lyckades vinna en flaska olivolja.

– Det är rätt fint till matlagning och så har vi picknicpaket vi ska gå in och hämta, konstaterade Jonas och vägde flaskan i handen.

Paret från Oskarshamn tog bilen upp till Hultsfred och artisterna de såg fram mot mest var för Jonas del Erik Segerstedt medan Susanne nämnde Charlotte Perrelli som sin favorit.

Pelle, Vera och Natalie Friberg bor utanför Tuna och lyckades vinna vattenflaskor på hjulet, med lite hjälp av stolpe in.

– Vi kom med smalspåret och det tog en halvtimme och så tar vi tåget hem sedan, svarade Natalie.

Pelle och Vera såg mest fram mot Junior Lerin och Natalie trodde att "de blir nog rätt bra allihopa".

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"Strålande väder"

Hultsfredsborna Ove Kjellgren, Mari Eklind, Karina Strömqvist och P-O Strömqvist hade tagit fram solstolarna och njöt.

– Strålande väder, konstaterade Mari bakom solglasögonen och fortsatte berätta att den nog var helheten och evenemanget i sig mer än några specifika artister som de väntade på.

En bit bort hade kusinerna Ylva Augustini och Lena Pettersson från Örebro respektive Hallingeberg hade ätit hamburgare och på det köpt med sig lite grejer från kiosken. När de fick frågan om vilken artist de såg fram mot så svarade Ylva:

– Alla!

– Jag vet inte så noga vilka som är med men bara att det hör till sommaren att åka på det här, tillade Lena.

Brukar ni åka på Diggillo?

– Vi var i Västervik för ett par år sedan, då var det otroligt hett och varmt men ikväll känns det ju bra. Lagom varmt som det är nu i alla fall.

Kari Forsberg och Sven-erik Turesson kom från "de djupaste skogarna uppåt Ökna" enligt Sven-erik som berättade att Eva Jumatate var den han främst ville se.

– En stjärna med fantastisk pipa men vi har ju inte bokat för någon artist utan det här är väl tjugonde gången vi är på Diggiloo. Vi har varit med länge!

Har ni varit regionalt eller besökt Diggiloo över hela landet?

– Nja, inte hela landet men Öland...

– Ulricehamn, Eksjö; flera gånger, Vetlanda, Varberg var nog det längsta vi åkt, tillade Kari.

– Vi håller oss, låt oss säga, normalt inom en tiomilsradie, konstaterade Sven-erik.