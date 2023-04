Krögaren rejält kritisk – ställer in alla spelningar: "Var är informationen?"

Det pågår omfattande arbeten intill Vimarhems byggnation av nya lägenheter på Uven. Kharmas ägare, Christopher Novratidis, är mycket kritisk till den uteblivna informationen. – Jag har redan fått ställa in event. Var är informationen? frågar han irriterat.

Ni ser hur det ser ut på bilden. Att det inte är optimalt att ha den omgivningen när man driver nattklubb och restaurang är förståeligt. Men det är så det ser ut vid Kharma i Vimmerby.

Det hela har med byggnationen av Vimarhems nya lägenheter vid Uven att göra. Att det sker har Kharma-ägaren Christopher Novratidis inga problem med egentligen.

– Jag förstår att de måste gräva eftersom det byggs lägenheter där. Så är det ju, säger Christopher Novratidis.

Men han saknar nästan helt information om vad som ska hända.

– Jag fick till mig att de skulle börja riva vid vår uteservering den 28 februari. Det var vi helt okej med och vi plockade undan allt, så att de kunde börja. Men där började man istället den 11 april. Det är nästan en och en halv månad senare. Hur är det möjligt? Nu bara hoppas vi att det är klart till 28 april. Då ska vi ha en gemensam premiär tillsammans med flera andra restauranger. Blir det framflyttat nu? Vi vet inte eftersom vi inte fått någon information. Har vi ingen uteservering och det är bra väder den 28 april så kommer vi inte ha en enda gäst.

Ställer till det ytterligare

Nu har Christopher Novratidis nåtts av ny information som ställer till det för honom.

– Att de skulle stänga av parkeringen framför oss hade vi ingen aning om förrän det kom upp en skylt i förra veckan om att parkeringen skulle vara avstängd från och med torsdag fram till mitten av maj.

Har du inte fått någon annan information om det?

– Nej, ingenting. Jag fick en lapp skickad till mig för ett par månader sedan.

Den 22 april var tanken att Kharma skulle ha ett större event.

– Den har vi redan fått ställa in. Om vi skulle behöva evakuera 450 personer, vilket händer ibland, skulle det bli totalt kaos. Parkeringen är vår återsamlingsplats också. Hur ska man ta sig dit när det är flera hundra berusade personer? Som läget är nu finns bara en väg ut och det går ju inte att evakuera som det är nu. Det skulle bli ett fullständigt kaos.

Nu har Novratidis planerat för en större spelning i maj som också kommer att ställas in. Detta eftersom säkerheten för alla gäster är prioriterad, berättar han.

– Då tänkte jag att vi kunde få tillbaka en del av förlusterna, men hur ska vi göra nu? När parkeringen är avstängd en bra bit in i maj? Redan nu är det jättekrångligt. Matgäster skickar och frågar om det är öppet. Kommer man ens in? Nattklubbsgäster tycker också att det är krånligt och det är tajt från utgången till dörren. När folk går och röker, var ska man skicka dem nu? Det går inte när det är så trångt och tajt. Det är stora stenar, gyttja, lera, hål och maskiner precis utanför oss. En meter utanför vår dörr är hela gatan uppgrävd. Jag har bokat in de här eventen som ska betala hyra, el och personalkostnader.

"Kassan har sinat"

Arbetet utanför Kharma utförs av Vimmerby Energi- och Miljö AB. Det är därifrån han har försökt få svar.

– Ingen har i princip hört av sig och man tar inte tag i att ge oss informationen. Det här påverkar hela vår verksamhet. Det är inte bara nattklubben, utan det är restaurangen också. Hur ska folk kunna hämta mat om det inte går att parkera? Vi tappar allt och vi kan inte garantera våra gästers säkerhet.

Efter flera år av pandemi är förstås nattklubbsägare måna om att kunna hålla öppet och få intäkter.

– Ska vår uteserveringspremiär försenas med tre, fyra veckor? Det har varit pandemi, det är inflation och kassan har sinat. Det är tufft för oss och man känner att det är tungt.

Hur mycket riskerar ni att förlora?

– Det handlar om flera hundra tusen kronor i intäkter som försvinner. Det är tufft, riktigt tufft.

Fotnot: Vi har sökt VEMAB:s vd Olle Fogelin utan resultat.