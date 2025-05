Så långt har man kommit med förorenade området – då kan saneringen börja

Hela vägen tillbaka till tidigt 1900-tal sträcker sig historien. Då bedrevs kreosotimpregnering på platsen i Södra Vi. I början av 1940-talet startades en impregneringsanläggning för saltimpregnering.

År 1995 tog AB Stabsuecia Södra Vi över och fortsätte med impregneringsverksamheten och mellanlagring av avfallsstolpar till 2011. CCA-impregneringen upphörde 2003.

Marken är kraftigt förorenad och det har varit känt i många år. Impregneringsverksamheten har genererat mycket föroreningar i form av kreosot och arsenik i första hand. Kreosot har spridits djupt i marklagren och grundvattnet medan spridningen av arsenik är mer begränsad.

Våren 2023 påbörjades åtgärdsförberedande undersökningar och utredningar i området. Då pratade man om att saneringsåtgärden som tidigast kunde gå igång 2025.

Hur har det gått – så här två år senare?

– Det vi har gjort under de här två åren är åtgärdsförberedande undersökningar för att ta reda på fler detaljer. Det handlar om mängder och vad exakt man ska schakta. Vi har gjort tester kring om metoden fungerar. Det handlar om att vi avser och vill göra jordtvätt. Vi har också utrett mycket kring grundvattnet och konstaterat att grundvattnet inte behöver saneras. Det utgör ingen risk för hälsa eller miljö, utan det kan ligga kvar djupt nere på berget. Det rör sig inte särskilt mycket och är ungefär tio meter ned till berget där det ligger, berättar Lisa Elmerfjord från SGU, Sveriges geologiska undersökning, som är huvudman för projektet i Södra Vi på uppdrag av kommunen och länsstyrelsen.

Det giftiga området är något speciellt, säger Lisa Elmerfjord.

– Det är ju klassat som grundvattenförekomst och är både viktigt och känsligt. Därför har vi fått jobba mycket kring att det inte spridits i några höga halter ut i grundvattnet och det har vi alltså kunnat konstatera att det inte gör.

Kommunen ville inte driva projektet

Det var för snart 15 år sedan som Stabsuecias ägare, Rundvirke Industrier, gjorde en stor utredning med stöd av IVL. Då visade det sig hur pass förorenad marken är, men kommunen ville inte driva projektet. Det var därför SGU kom in i bilden.

– Det är ett stort projekt och kommunen har inte den kompetensen eller kunskapen. Då är det bättre att låta den som kan göra det också göra det. Men kommunen har den lokala förankringen och därför är vi med i projektet. Vi har ingen aktiv del, men äger mark som angränsar till det här och det finns också ett kommunalt intresse av att det blir så bra som möjligt, berättade Joakim Svensson, infrastruktursamordnare på kommunen, i april 2023.

Det som varit avsikten att göra tidigare ligger fortfarande kvar som planen framåt.

– Vi schaktar av en halvmeter på den norra delen, det som är den yta där man haft impregnerat virke upplagt. Där har det inte kommit så djupt, så det är en ytlig sanering det handlar om. Där själva impregneringen var går det djupare och det är lite större mängder där. Allt kommer att tvättas på plats i en anläggning och det vet vi ännu inte exakt hur det kommer se ut. Det kommer göras tester inför upphandlingen. Alla som vill lämna pris får själva ta ut prover och ge oss en genomförandebeskrivning, säger Lisa Elmerfjord.

Ett utmanande område enligt henne är att få jordtvätten att fungera.

– Vi räknar med att sanera hundra ton kreosot och sex ton arsenik. Det är stora mängder, men vi kommer också att lämna kvar ganska mycket. Det är räknat på 40 ton kreosot och tio ton arsenik under grundvattenytan. Detta utgör ingen risk och får därför ligga kvar stilla. Kreosoten bryts ned långsamt och finns också naturligt kan vara viktigt att tillägga.

"Strikta ekonomiska ramar"

I mars ansökte man om pengar från länsstyrelsen och det behandlas nu hos Naturvårdsverket.

– Det handlar om stödpengar och så bekostar Stabsuecia 40 procent.

Beräknas det bli dyrare än ni sagt tidigare?

– Det ligger ett avtal i botten och det är ganska strikta ekonomiska ramar. De här 54 miljonerna är det vi har kvar av ramen och vi håller oss inom den. Vi ser att vi kan åtgärda allt som utgör en risk för de pengarna. Det vi har sökt tidigare har varit för undersökningarna och nu är vi i steget att vi söker för den här åtgärden.

När tror du att man kan vara igång med saneringen?

– Enligt vår tidsplan hoppas vi på ett beslut i juni från länsstyrelsen. Det är oklart och det kan dröja, men om vi får det hoppas vi vara igång med upphandlingen under hösten. Det är en ganska lång process och vi kanske kan ha ett kontrakt färdigt vid årsskiftet. Sedan ska vi kunna sätta igång och göra saneringen under 2026. Så det blir förhoppningsvis under 2026 som vi kan göra allting.

Hur lång tid kommer det ta?

– Man ska kunna hinna på ett år tror vi. Efter det blir det kontroller i ett antal år för att säkerställa att det inte lakar ut för mycket föroreningar. Sådant här tar tid och det finns många projekt igång i landet. Det finns inte hur mycket resurser som helst.

Men när vi närmar oss 2027 skulle området kunna vara aktuellt för något annat eller nytt?

– Det skulle det absolut kunna vara. Stabsuecia äger i princip all mark och jag har inte förstått det som att det finns några planer för området ännu. Jag tycker att det går enligt plan. Det tar tid med den här typen av processer, men snart ska vi kunna vara igång.

Påminner Södra Vi-bor

Lisa Elmerfjord vill också påminna Södra Vi-bor om att inte röra sig i området.

– Fastighetsägaren har börjat ta ned träd i området som ett första steg. Miljön ser lite annorlunda ut och vi har satt upp skyltar om att man inte ska röra sig där. Det finns föroreningar på markytan och det är bra att känna till att man inte ska vara där. Vägen som går igenom området kommer vi ta bort under saneringen och den vägen ska snart spärras av.

Är det något särskilt man som privatperson ska tänka på under själva saneringen?

– Det kan det bli en del transporter dit, men det kommer vi informera om när vi närmar oss det. Förhoppningen är att vi ska kunna behandla det mesta av massorna på plats. Markytan kommer bli lite annorlunda. Den sänks något i förhållande till dagens nivå och vi återfyller inte. Det som är för skitigt helt enkelt kör vi iväg och det får gå till en mottagningsanläggning. Det är riktigt farligt avfall då. Vi stänger av vägen och det är väl det. Vi kommer sätta staket utmed fastighetsgränserna och så får man inte röra sig inom det.

HÄR kan du läsa vårt långa reportage från 2023.