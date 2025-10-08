17-åringen från Södra Vi klarade en svensk klassiker

Kim Johansson från Södra Vi har genomfört en svensk klassiker som 17-åring. Foto: Privat

Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan och Lidingöloppet under ett år. Kim Johansson från Södra Vi har genomfört en svensk klassiker – som en av de yngsta deltagarna. – Det har gått bra men det är skönt att det är över, säger 17-åringen.

En utmaning utöver det vanliga. Klassikern med att kombinera fyra svenska långlopp har funnits sedan 1927 – och i år var Kim Johansson från Södra Vi en av deltagarna som tog sig i mål. Det utan någon särskild träningsbakgrund mer än att ha spelat fotboll i yngre år.

"Ingenting var lätt"

Idén till klassikern kom i våras efter att han åkt Vasaloppet och blivit sugen på att fortsätta satsningen. Nu är 17-åringen klar efter att ha skidat nio mil mellan Sälen och Mora, simmat tre kilometer i Vansbro, cyklat de dryga 30 milen runt Vättern och till sist sprungit tre kuperade mil på Lidingö.

– Vasaloppet var nog det jobbigaste men ingenting var lätt. Målet var mest att klara av det, säger Kim Johansson.

Hur kändes benen mot slutet på Lidingöloppet?

– Tunga. Jag har aldrig sprungit så långt tidigare och det var väldigt skönt att ta sig över mållinjen.

Sugen på maraton

Han verkar trots allt ha fått mersmak på långdistanslopp.

Nu har Kim Johansson en ännu längre löparutmaning i sikte.

– Jag är lite sugen på att springa ett maraton. Cykelmässigt kan jag också tänka mig något mer lopp framöver, säger han.