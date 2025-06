Svårt att ta ut kontanter i Vimmerby – därför är bankomaterna ur funktion

Vimmerbys enda dygnet runt-öppna bankomat har under en längre tid varit ur funktion. Den som vill ta ut kontanter har under tiden varit hänvisad till en uttagsautomat med begränsade öppettider. Många Vimmerbybor är starkt kritiska till de stängda bankomaterna, däribland Jörgen Nilsson, som är engagerad i frågan om kontanternas varande i samhället. – Det räcker med ett enda strömavbrott eller tekniska problem så kan vi inte betala för oss. Vi måste ha fler ben att stå på, menar Jörgen Nilsson.

Under en längre tid har det varit svårt, och under vissa tider på dygnet till och med omöjligt, att ta ut kontanter i Vimmerby. Av de två bankomater som finns i Vimmerby har endast den som ligger inne i fastigheten på Magasinsgatan, mellan Subway och Home of Brands, den senaste tiden varit i funktion. Bankomaten kan dock endast användas under de tider som butiken håller öppet,

En Vimmerbybo som är mycket kritisk till bristen på fungerande bankomater i Vimmerby är Jörgen Nilsson, ägare till Ultimate Sound & Music.

– Vi är en av Sveriges största turiststäder och har knappt fungerande bankomater. För mig är det helt sjukt, säger han.

Jörgen har själv kontaktat banker och Bankomat AB. Att inte kunna ta ut kontanter är bekymmersamt, ur många aspekter, menar han.

– Både regeringen och folk i allmänhet börjar prata om att man ska se till att ha kontanter hemma, men hur ska vi kunna ha det när inte bankomaterna fungerar? Det räcker med ett enda strömavbrott eller tekniska problem så kan vi inte betala för oss. Vi måste ha fler ben att stå på, menar Jörgen som brinner för frågan om kontanternas varande.

Att fler och fler butiker inte längre tar emot kontanter är problematiskt på många sätt, menar Jörgen, inte bara när det kommer till sårbarheten. Enligt Riksbanken saknar så många som en tiondel av Sveriges vuxna befolkning Bank-ID och därmed möjligheten till digitala betalningar.

– Det är över en miljon människor som vi undanhåller att handla och på så vis ställer utanför samhället.

Har börjat hantera sina egna kontanttransporter

Bankomat AB ägs av bankerna Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. De har under året haft problem med sina bankomater i hela landet till följd av att man gjort om rutinerna kring sina kontanttransporter. Efter att i många år upphandlat transporterna har Bankomat AB de senaste åren arbetat för att själva kunna hantera transporterna. I januari gjordes den första kontanttransporten i egen regi, och tanken har varit att alla landets bankomater i slutet av året ska förses med kontanter av Bankomat själva. Övergången har dock varit allt annat än smidigt, skriver Bankomat i ett pressmeddelande som skickades ut i slutet av maj.

– Jag förstår att många människor är frustrerade över att de inte kan ta ut eller sätta in kontanter. Jag tycker själv att det här är en oacceptabel situation och jag beklagar de problem som situationen orsakar. Tyvärr är också vissa orter mer drabbade än andra. Vi gör nu allt vi kan för att lösa problemen så fort som möjligt, säger Bankomats vd Nina Wenning i pressmeddelandet.

Enligt Bankomat har det nya systemet införts succesivt över landet, vilket medfört att många bankomater under perioder varit ur funktion, ofta så många som 25 procent av landets bankomater samtidigt.

– Att själva börja sköta kontanttransporterna till våra automater är en stor och komplex uppgift som oundvikligen innebär vissa initiala utmaningar med att fylla på och laga automaterna. Tyvärr har problemen blivit större än vad vi hade kunnat förutse och därmed också förebygga. Nu i efterhand ser jag att det finns saker som vi kunde ha gjort bättre, säger Wenning.

”Svårt att ge detaljerad information om enskilda bankomater”

Det är alltså inte bara Vimmerby som har problem med sina bankomater. Hur lång tid det kan ta att få ordning på bankomaterna just här är svårt att säga någonting om, menar Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på Bankomat AB.

– Just nu har vi svårt att ge detaljerad information om enskilda bankomater. Det är helt enkelt så att jag inte vågar säga hur lång tid det kommer, säger hon.

I pressmeddelandet ni gått ut med står det att omställningsarbetet ska vara klart i hela landet under andra halvan av 2025. Kan det alltså dröja ända till december innan problemet är löst?

– Vi jobbar på att det ska lösas så fort som möjligt, och arbetar med flera åtgärdsplaner på en gång. Vi kommer att ha ytterligare några veckor med problem runt om i landet, men det är svårt att säga just hur det kommer se ut i Vimmerby. Jag hade önskat att jag kunde ge prognoser för Vimmerby, men det kan jag inte.

Men det handlar om veckor och inte månader alltså?

– Vi hoppas på att det ska vara så, och vi jobbar på att det ska bli löst så fort som möjligt.