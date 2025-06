VIDEO: Se alla utspring från Vimmerby gymnasiums studenter

Vimmerby gymnasiums 129 treor tog studenten under fredagseftermiddagen. Det var både glädje och tårar när treorna lämnade skolan för sista gången. Firandet pågick från tidig fredagsmorgon till långt in på natten, eller snarare till lördagsmorgonen.

Missade du något utspring från studenten, eller vill du uppleva det en gång till? Då kan du ta del av videoklippet nedan som innehåller alla utspring från alla studentklasser på Vimmerby gymnasium 2025.

Fotnot: Av upphovsrättsskyddade skäl har Youtube plockat bort Otto Knows låt "Next to Me" som försäljnings- och serviceprogrammet använder under sitt utspring.