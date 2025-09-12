FACKEN KRITISERAR KOMMUNEN – "DETTA ÄR SKRÄMMANDE"

Petra Dahlström är Kommunals ordförande. Hon, och två andra fackrepresentanter, kallar kommunens hantering för "skrämmande". Foto: Arkivbild

De tre fackförbunden Kommunal, Vision och Sveriges Lärare är starkt kritiska mot Vimmerby kommun. Det hela handlar om de bakgrundskontroller som kommunen gör. "Detta är skrämmande", skriver man i en skrivelse som skickats till kommunen.

Vår tidning har de senaste åren berättat om att ett flertal personer som dömts för brott i trakten tidigare varit anställda av Vimmerby kommun.

Bland annat har både den person som dömts till flera års fängelse för ett antal terrorbrott och den person som nu utreds för flera terrorbrott arbetat inom den kommunala verksamheten. 2022 dömdes exempelvis också en Vimmerbybo i 40-årsåldern till sex års fängelse för grov våldtäkt samt flera fall av kränkande fotografering. Mannen hade varit anställd av kommunen i tio år och den som utsattes var en brukare inom hemtjänsten.

Personer som begår brott efter att de anställts är förstås svårt att förutspå, men nu vänder sig de tre facken mot hur kommunen hanterar bakgrundskontroller inför anställningar.

"Kommunal verksamhet bygger på förtroende, säkerhet och ansvarstagande. För att upprätthålla dessa värden är bakgrundskontroller ett viktigt verktyg vid rekrytering och anställning. Kommunen har ett särskilt ansvar eftersom många verksamheter riktar sig till grupper som är beroende av skydd och trygghet, såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning", skriver de tre fackförbunden i sin skrivelse.

"Detta är skrämmande"

Facken trycker på att man genom att kontrollera utdrag ur belastningsregistret minskar risken för att olämpliga personer anställs i känsliga roller. Detta stärker både tryggheten för brukarna och arbetsmiljön för medarbetarna.

"Bakgrundskontroller bidrar även till att skydda kommunens anseende. En felrekrytering kan inte bara orsaka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser, utan även skada medborgarnas förtroende för kommunen. Genom strukturerade kontroller kan sådana risker förebyggas. Utöver trygghetsaspekten är bakgrundskontroller också ett verktyg för att förebygga korruption och oegentligheter. Inom den kommunala verksamheten hanteras betydande resurser och beslutsmandat, vilket ställer krav på att de som innehar tjänsterna är pålitliga och lämpliga", skriver man.

I skrivelsen tar facken upp att Kommunal flera gånger fått till sig från medarbetare på olika arbetsplatser i kommunen, främst inom socialförvaltningen, att de har eller haft vikarier som inte fått arbeta i annan kommun, där man har bakgrundskontroller, på grund av deras belastningsregister.

"Det kan handla bland annat om att personen har en misshandelsdom, droger, sexmissbruk och så vidare. Detta är skrämmande", skriver facken. Skrivelsen är undertecknad av Kommunals ordförande Petra Dahlström, Visions Tony Söder och Sveriges Lärares Monika Johansson.

Vår tidning har varit i kontakt med HR-chefen Marie Halldén, som lovat att besvara våra frågor i början av nästa vecka.