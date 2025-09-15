HR-chefen om skrivelsen: "Bra att facken reagerar"

De tre fackförbunden Kommunal, Vision och Sveriges Lärare var starkt kritiska i en skrivelse mot Vimmerby kommun gällande bakgrundskontroller. Skrämmande, skrev facken. "Det är bra att de fackliga organisationerna reagerar", skriver HR-chefen Marie Halldén.

De tre fackförbunden vände sig mot hur kommunen hanterar bakgrundskontroller inför anställningar.

"Kommunal verksamhet bygger på förtroende, säkerhet och ansvarstagande. För att upprätthålla dessa värden är bakgrundskontroller ett viktigt verktyg vid rekrytering och anställning. Kommunen har ett särskilt ansvar eftersom många verksamheter riktar sig till grupper som är beroende av skydd och trygghet, såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning", skriver de tre fackförbunden i sin skrivelse.

Att genomföra bakgrundskontroller anser de tre fackförbunden bidrar till att skydda kommunens anseende.

"En felrekrytering kan inte bara orsaka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser, utan även skada medborgarnas förtroende för kommunen. Genom strukturerade kontroller kan sådana risker förebyggas. Utöver trygghetsaspekten är bakgrundskontroller också ett verktyg för att förebygga korruption och oegentligheter. Inom den kommunala verksamheten hanteras betydande resurser och beslutsmandat, vilket ställer krav på att de som innehar tjänsterna är pålitliga och lämpliga", skriver man.

"Är mer omfattande"

I sin skrivelse tog facken upp att Kommunal flera gånger fått till sig från medarbetare på olika arbetsplatser i kommunen, främst inom socialförvaltningen, att de har eller haft vikarier som inte fått arbeta i annan kommun, där man har bakgrundskontroller, på grund av deras belastningsregister.

"Det kan handla bland annat om att personen har en misshandelsdom, droger, sexmissbruk och så vidare. Detta är skrämmande", skriver facken.

HR-chefen Marie Halldén poängterar inledningsvis att det är viktigt att särskilja på utdrag ur belastnings- och misstankeregister och bakgrundskontroller.

"Belastnings- och misstankeregister begärs i dag in från polisen till arbete/uppdrag inom arbete på skola och förskola, barn med funktionsnedsättning, HVB-hem samt annan verksamhet än skola och barnomsorg, dvs de vi har lagstöd för. Innehållet i utdraget från belastnings- och misstankeregister beror på inom vilken av dessa områden man ska arbeta. Bakgrundskontroller skulle utföras av en extern leverantör och genomföras för samtliga nyanställningar oavsett var man ska verka inom organisationen, dvs även arbeten då man inte jobbar med barn och unga. Olika nivåer av bakgrundskontroller skulle genomföras beroende på vilken roll man ska ha. Bakgrundskontroller är mer omfattande än utdrag från belastnings- och misstankeregister, och uppgifter hämtas från bland annat domstolar, Skatteverket, Kronofogden med mera", skriver Marie Halldén.

Annons:

"Viktig arbetsmiljöfråga"

Hon tycker att det är bra att de fackliga organisationerna reagerar.

"Det här är en viktig arbetsmiljöfråga som påverkar medarbetare och våra medborgare. Som arbetsgivare ser vi ett behov att börja med bakgrundskontroller, då de kontrollerna fångar upp även sådant som utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inte gör", skriver HR-chefen.

I och med att utdrag från belastnings- och misstankeregistret görs brister man inte i sina rutiner.

"Men det är behov av fullständiga kontroller innan anställning påbörjas. Samhällsklimatet har ändrats över tid, och det speglas i en så pass stor organisation som vi är och det är viktigt att vi arbetar för att stävja detta".

Frågan hos politiken

Koncernledningsgruppen har tidigare gett i uppdrag att arbeta fram riktlinjer och arbetsätt för att börja utföra bakgrundskontroller för samtliga nya anställda. Så arbetar man i grannkommunen Hultsfred sedan ett år tillbaka.

"Säkerhetsavdelningen tillsammans med HR-avdelningen lämnade ett förslag till den politiska ledningen i början av sommaren hur detta skulle kunna gå till på ett kvalitetssäkrat sätt. Politiken valde dock att återremittera den skrivelsen.

För att påbörja arbetssätt med bakgrundkontroller krävs ett politiskt beslut. Planen från tjänstemannaorganisationen är att återigen lyfta frågan för beslut till kommunstyrelsen i oktober. Skrivelsen är adresserad till politiken, så de behöver avgöra hur de vill agera på skrivelsen", skriver Halldén.

HÄR kan du läsa mer om skrivelsen. HÄR hur kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) tänker.