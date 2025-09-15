Kommunalrådet: "Är det så illa har det inte gått hela vägen till mig"

Tjänstemannaorganisationen vill se bakgrundskontroller – likt hur det är i Hultsfreds kommun – för varje nyanställning. Nyligen reagerade även facken och kallade situationen i Vimmerby kommun för "skrämmande". – Man blandar äpplen och päron, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

I Vimmerby kommun genomförs utdrag ur brotts- och misstankeregistret vid anställningar som primärt rör barn och unga. Tjänstemannaorganisationen vill dock gå längre och se bakgrundskontroller vid varje nyanställning.

Något som även facket verkar vilja utifrån en skrivelse som Kommunal, Vision och Sveriges Lärare gemensamt lämnat in till kommunen.

Där beskriver man situationen i Vimmerby som "skrämmande".

– Jag har tagit del av skrivelsen och upplever att det är två olika saker det handlar om. Det ena är registerutdrag och det görs på SOC och BUN vid anställningen. Det andra är bakgrundskontroller och vi återremitterade frågan om bakgrundskontroller tidigare. Det var utifrån att vi vill se en handlingsplan och hur den gruppen i sådana fall skulle se ut, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Hon tycker att skrivelsen är något otydlig från fackens sida.

– Jag tänker att jag ska prata med facken. Jag vet inte om de vill ha fler registerutdrag eller om de vill ha fler bakgrundskontroller. Det sistnämnda görs till viss del när man anställer högre chefer, men i den här skrivelsen blandade man äpplen och päron. Jag behöver skaffa mig en bild av facken menar och jag har sökt Kommunal. Vi har som målsättning att alla ska känna sig trygga, såväl anställande chefer som brukare och elever.

"Är det så illa har det inte gått hela vägen"

Kindstrand Ströberg tror att man kan komma fram till något gemensamt beslut snart.

– Det man kan göra i dag är att ta ut registerutdrag på alla inom SOC och BUN. Vi är medvetna om att det bara är domar som syns i de här utdragen. Det är klart att man kan ha ett beteende som inte är okej ändå, men det är väldigt svårt att sortera ut. Man kan ha ett fritt utdrag men bete sig dåligt sen. Man får förvänta sig av anställande chefer att de har en personkännedom. Vi gör otroligt många rekryteringar och anställningar och det är jättetufft att sortera ut allt vad gäller alla. Det är också nästintill omöjligt att veta vad folk ska göra när de blir anställda. Det når man inte heller med bakgrundskontroller.

I skrivelsen tar facken upp att Kommunal flera gånger fått till sig från medarbetare på olika arbetsplatser i kommunen, främst inom socialförvaltningen, att de har eller haft vikarier som inte fått arbeta i annan kommun, där man har bakgrundskontroller, på grund av deras belastningsregister.

"Det kan handla bland annat om att personen har en misshandelsdom, droger, sexmissbruk och så vidare. Detta är skrämmande", skriver facken.

Vad tänker du om det?

– Ser man det så är det inte bra, om man tydligt ser att det är skrämmande. Jag vet inte vad de syftar på, men är det så illa har det inte gått hela vägen till mig.

Upplever du att det här är ett problem i kommunen?

– Som jag fått till mig är det inte stort problem. Men vi kommer ta det här på största allvar och därför vill jag träffa facken. Det är viktigt att vi delar samma bild och har vi missat något måste vi få det till oss, så att vi kan göra rätt från och med nu.