Nu har du chansen att ta fram vinnaren i kommunen

Vimmerby Spritfabrik, med bland andra Mathias Lennström och Mikael Carlsson, vann priset förra året. Foto: Arkivbild

Nu kan du nominera vem du anser ska få miljö- och byggnadspriset. Priset delas ut till någon eller några som gjort en insats för en bättre miljö eller berikat byggnadsmiljön i kommunen.

Priset består av ett engångsbelopp och ett diplom och delas ut av den gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen i Vimmerby och Hultsfred.

Förra året gick priset i Vimmerby till Vimmerby Spritfabrik för upprurstningen av det gamla lokstallet och i Hultsfred gick det till Bolagets hembygdsförening i Virserum.

Nu har du möjlighet att vara med och påverka vem eller vilka som ska vinna i år. Kommunerna meddelar att man vill ha in nomineringarna senast den 22 oktober i år.

Det går att nominera ett företag, en enskild person, en förening eller ett arbetslag. Det krävs förstås även en motivering för att övertyga nämnden om varför din kandidat är rätt pristagare.

Nämnden utser pristagaren vid sitt sammanträde i början av november. I Hultsfred delas det ut i samband med kommunfullmäktiges höstmiddag i november och i Vimmerby delas det ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.