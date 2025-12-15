Begagnatmarknaden tog emot sitt pris på fullmäktige

Sara Rundberg Green och Linda Ogebrink flankeras av Erik Andersson och Leif Larsson i samband med att de tilldelas Vimmerby kommuns miljö- och byggnadspris. Foto: Ossian Mathiasson

Begagnatmarknaden i Vimmerby tilldelas årets miljö- och byggnadspris i Vimmerby kommun. Priset delades ut i inledningen av kvällens fullmäktigesammanträde.

Kvartetten Sara Rundberg Green, Linda Ogebrink, Emma Blixt och Johanna Krantz Svensson ligger bakom Begagnatmarknaden i Vimmerby.

Två gånger om året arrangerar de marknaden begagnade kläder sedan 2017. Efter att ha vuxit ur lokalerna på folkhögskolan har man hållit till på Mässhallarna för att möta det enorma intresset.

De fyra vännerna tog emot Vänsterpartiets medborgarpris i våras och fick i november information om att de får miljö- och byggnadspriset.

Så lyder motiveringen

Priset delades ut på kvällens fullmäktigemöte i Plenissalen. Erik Andersson, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, berättar att det delas ut varje år till någon eller några som har gjort något bra för en bättre miljö eller för att ta hand om byggnaderna i kommunen. Tanken är att det ska stimulera en särskild omtanke om byggnader och miljön i kommunen.

Motiveringen lyder: ”Genom sitt långsiktiga engagemang och sin effektivitet och sin tydliga miljönytta är Begagnatmarknaden i Vimmerby ett lysande exempel på hur lokala initiativ kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Deras engagemang visar tydligt det stora intresset och behovet av en lokal hållbar marknad för återbruk”.

På plats för att ta emot priset var Sara Rundberg Green och Linda Ogebrink.

– Tack så jättemycket. Vi måste tacka så jättemycket. Det är fantastiskt fint att uppmärksammas och vi ser en ökad medvetenhet och ett stort engagemang kring miljön i hela Vimmerby. Det är många som hjälper till och det är inte bara vi som gör det. Jättekul att vi blir uppmärksammade, säger Sara Rundgren Green.