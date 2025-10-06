Mingel, mode och möten vid event för kvinnor på Mässhallarna

På söndagen var det dags för Sköna Söndag i Vimmerby. Som tidigare år kunde Vimmerbytjejerna och damerna träffa utställare och föreningar, gå på modevisning och mingla under eftermiddagen. Inner Wheel Vimmerby anordnade utställningen tillsammans med ett 25-tal utställare och sponsorer.

Cirka 250 kvinnor fanns på plats för andra året med Sköna Söndag som flyttat till Mässhallarna. De större lokalerna var välkomna när man hade fler besökare.

Premiäråret höll Inner Wheel Vimmerbys mässa till i Folkets park. På plats fanns kvinnliga företagare från kommunen som visade upp sina produkter och tjänster. De som anmält sig tidigt hade chansen att vara med i en utlottning av en makeover. Före modevisningen presenterades vinnaren Ingela som med hjälp av några av sponsorerna får hjälp att hitta en ny stil.

Modevisningen är utställningens stora dragplåster och under en timme visades kläder från Sandströms och Stuneks kollektioner upp.

Musikallinjen från folkhögskolan uppträdde och som en bonus kom Amena Alsameai till mässan för att sjunga några sånger mellan fikapausen och lottdragningen. Överskottet från Sköna Söndag kommer att gå till välgörande ändamål. Förra året fick man in över 26 000 kronor som gick till olika organisationers verksamhet.