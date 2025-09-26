Supersuccé för heldagen för kvinnor – flyttar till större lokal i år

Förra årets "Sköna söndag" blev en succé. Nu flyttar man till Mässhallarna. Foto: Stefan Härnström/Arkiv

Förra året var "Sköna söndag" tillbaka i Vimmerby igen. Att det varit efterlängtat märktes tydligt. I år flyttar arrangörerna därför till en ny och större lokal.

En gång på 90-talet arrangerade två vänninor "Sköna söndag" i Vimmerby. Efter att dagen legat långt bak i huvudet i många år fattade Inner Wheel Club beslut om att arrangera en heldag för kvinnor av kvinnor i Vimmerby förra året.

Klubben i både Vimmerby och Hultsfred stod bakom initiativet och det går inte att säga något annat än att "Sköna söndag" blev en succé.

Det var fullsatt i Folkets Park under kvinnornas dag och nu är det förstås dag igen ett år senare. Den 5 oktober arrangeras nästa mässa.

– Vi kör ungefär samma upplägg i år igen. Det blir cirka 25 utställare, modevisning med kläder från Stuneks och Sandströms, uppvisning av musikallinjen från Folkhögskolan, lotteri och en lycklig vinnare som vinner "Gör om mig"-tävlingen, berättar Berit Lundqvist, sekreterare och kassör i styrelsen.

Byter lokal

Ifjol lyckades man samla in cirka 26 000 kronor som gick till fyra olika projekt. I år kommer hela överskottet att gå till olika välgörenhetsprojekt.

– Vi har inte fastställt ännu vilka det blir.

Succén 2024 gör även att det blir en ny lokal i år. Folkets Park är utbytt mot Mässhallarna.

– Det kom så många besökare förra året att vi fick se oss om efter en ny och större lokal, berättar Berit Lundqvist.

Årets "Sköna söndag" har ett drygt 20-tal utställare.