26 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Supersuccé för heldagen för kvinnor – flyttar till större lokal i år

Förra årets "Sköna söndag" blev en succé. Nu flyttar man till Mässhallarna. Foto: Stefan Härnström/Arkiv

Supersuccé för heldagen för kvinnor – flyttar till större lokal i år

NYHETER 26 september 2025 18.00

Förra året var "Sköna söndag" tillbaka i Vimmerby igen. Att det varit efterlängtat märktes tydligt. I år flyttar arrangörerna därför till en ny och större lokal. 

Annons:

En gång på 90-talet arrangerade två vänninor "Sköna söndag" i Vimmerby. Efter att dagen legat långt bak i huvudet i många år fattade Inner Wheel Club beslut om att arrangera en heldag för kvinnor av kvinnor i Vimmerby förra året.

Klubben i både Vimmerby och Hultsfred stod bakom initiativet och det går inte att säga något annat än att "Sköna söndag" blev en succé. 

Det var fullsatt i Folkets Park under kvinnornas dag och nu är det förstås dag igen ett år senare. Den 5 oktober arrangeras nästa mässa. 

– Vi kör ungefär samma upplägg i år igen. Det blir cirka 25 utställare, modevisning med kläder från Stuneks och Sandströms, uppvisning av musikallinjen från Folkhögskolan, lotteri och en lycklig vinnare som vinner "Gör om mig"-tävlingen, berättar Berit Lundqvist, sekreterare och kassör i styrelsen. 

Byter lokal

Ifjol lyckades man samla in cirka 26 000 kronor som gick till fyra olika projekt. I år kommer hela överskottet att gå till olika välgörenhetsprojekt. 

– Vi har inte fastställt ännu vilka det blir. 

Succén 2024 gör även att det blir en ny lokal i år. Folkets Park är utbytt mot Mässhallarna. 

– Det kom så många besökare förra året att vi fick se oss om efter en ny och större lokal, berättar Berit Lundqvist. 

Årets "Sköna söndag" har ett drygt 20-tal utställare.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

En heldag för kvinnor i Vimmerby: "Vill skapa någon form av tradition"
Överskott från mässa delas lika mellan fyra organisationer
Äldre fick tips för att undvika bedragare: "Värre än vad jag trodde att det skulle vara"
Bankens äldre kunder fick tips för att inte bli lurade av bedragare
Bankkontoret i Mörlunda stängs – 1 500 kunder berörs

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt