Tre från länet kunde vinna – de fick Flickapriset

Amena Alsameai från Vimmerby var den första att uppträda i Melodifestivalen med slöja. Foto: Arkivbild

Amena Alsameai från Vimmerby kunde vinna Flickapriset. Tjejjouren Vändela i Västervik och Tjej KALMAR var också nominerade. Men ingen av dessa aktörer vann priset.

Barnrättsorganisationen Plan International hade nominerat ett 80-tal personer, föreningar och organisationer till 2025 års Flickapris.

Bland de nominerade fanns från Kalmar län Vimmerbyartisten Amena Alsameai.

"Artisten AmenA är en modig och viktig röst för unga flickor i Sverige. Som flykting från Jemen har hon med sin musik och starka personliga historia skapat utrymme för frågor om identitet, självbestämmande och inkludering. I Melodifestivalen 2025 uppträdde hon som första svenska artist i slöja, vilket blev ett kraftfullt ställningstagande mot normer och för mångfald", skrev man i motiveringen.

Tjejjouren Vändela från Västervik var också nominerat.

"Tjejjouren Vändela i Västervik ger tryggt och anonymt stöd till flickor i svåra livssituationer. Med samtal, chattar och lokal närvaro skapar de en frizon där unga blir lyssnade på och stärkta. Med starkt ideellt engagemang är de en ovärderlig kraft för flickors rätt till trygghet och självbestämmande", gick det att läsa i motiveringen.

"Hedrande och betydelsefullt"

Även Tjej KALMAR kunde vinna priset och hade flera representanter på plats vid prisutdelningen i Stockholm.

– Det är många som är nominerade, men för oss är det både hedrande och betydelsefullt att vara omnämnd i ett så stort sammanhang. Även om vi inte vinner, betyder den här nomineringen att det vi gör är viktigt och att vi faktiskt gör skillnad på riktigt, har Charlotte Waldem, projektledare vid Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar, tidigare sagt.

"Initiativet Tjej KALMAR har skapat trygga samtalsforum för nyanlända flickor. Genom dialog om rättigheter, hälsa, normer och framtid ger projektet deltagarna verktyg att stärka sin självkänsla och påverka sina liv. Ett inspirerande initiativ för inkludering, egenmakt och jämställdhet", stod det i deras motivering.

Ingen lokal vinnare

Men ingen av de lokala aktörerna gick hela vägen. Vinnare blev i stället Tjejers rätt i samhället, Tris, som har funnits sedan 2002 och kämpat mot hedersrelaterad våld genom jourverksamhet, förebyggande arbete och kunskapsspridning.

– Det känns fantastiskt hedrande och stärkande att få Flickapriset. För oss är det ett bevis på att vårt långsiktiga arbete för flickors rättigheter uppmärksammas och värderas, säger de i ett uttalande.

Att de får Flickapriset 2025 beror på deras ihärdiga och modiga arbete med att synliggöra, förebygga och bekämpa hedersnormer och förtryck.

"Och för att de oförtröttligt står på flickors sida", skriver man. Vanessa Kamga fick årets röst och Linn Rosenqvist tilldelades Feminvest Award.