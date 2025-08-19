ARTISTEN FRÅN VIMMERBY KAN TILLDELAS FINT PRIS

Amena Alsameai var först att uppträda i slöja i Melodifestivalen. Foto: Arkivbild

Barnrättsorganisationen Plan International har nu nominerat ett 80-tal personer, föreningar och organisationer till 2025 års Flickapris. En av de nominerade är artisten Amena Alsameai från Vimmerby.

I samband med Internationella flickdagen den 11 oktober delar International Plan Sverige ut årets Flickapris. Priset har delats ut sedan 2022 och gick förra året till kontot "Sistjejer" på Instagram. Över 300 tjejer delade sina vittnesmål om våld, kränkningar, övergrepp och påtvingad isolering på SIS-hem runt om i Sverige.

Nu ska ett nytt pris delas ut.

Priset går till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa.

Vem som helst kan nominera organisationer och personer. I år är ett drygt 80-tal aktörer nominerade till priset. Nu ska en jury ta över arbetet och utse vinnaren.

Första som uppträdde i slöja

Vimmerbyartisten Amena Alsameai är en av de nominerade till Flickapriset.

"Artisten AmenA är en modig och viktig röst för unga flickor i Sverige. Som flykting från Jemen har hon med sin musik och starka personliga historia skapat utrymme för frågor om identitet, självbestämmande och inkludering. I Melodifestivalen 2025 uppträdde hon som första svenska artist i slöja, vilket blev ett kraftfullt ställningstagande mot normer och för mångfald", skriver man i motiveringen.

– Det är otroligt inspirerande att se kraften hos alla som kämpar för flickors rättigheter och varje nominerad förtjänar all uppmärksamhet de kan få. Flickapriset är ett tillfälle där vi alla tillsammans visar att det är möjligt att skapa en mer jämställd värld, säger Zandra Kanakaris, ordförande, Plan International Sverige.

I år äger prisutdelningen rum den 6 oktober i Stockholm. Från närområdet är också Tjejjouren Vändela i Västervik nominerat samt Tjej KALMAR.