KD skärper politiken – kräver skarvslakt ”för att rädda kusten"

Vid sitt partifullmäktige i veckan beslutade Kristdemokraterna om en ny och hårdare linje i frågan om skarvförvaltning. Efter förslag från delegationen från Kalmar län ändrades partistyrelsens ursprungliga förslag om att halvera skarvbeståndet till att i stället sätta ett populationsmål; "gynnsam bevarandestatus".

Med detta menar man en kraftig minskning av dagens cirka 75 000 häckande par skarvar till omkring 5 000

– Det här är en nödvändig skarvslakt för att återställa balansen i våra kustekosystem. Skarven gör enorm skada på fiskbestånden, naturmiljön och det småskaliga fisket. Nu sätter Kristdemokraterna ner foten, säger Carl-Wiktor Svensson och Jimmy Loord, ledamöter av Kristdemokraternas Kalmarläns-delegationen, i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att Kristdemokraterna som första parti föreslår ett populationsmål för skarv.

"Seger för kustnära kommuner"

Partiet menar att målet är att minska stammen ”till en nivå som både gynnar biologisk mångfald och gör det möjligt för fisket och kustnaturen att återhämta sig”.

– Det här är en seger för sunt förnuft och för våra kustkommuner. Tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren driver vi nu en politik som tar ansvar för både naturen och människorna längs kusten, säger Carl-Wiktor Svensson.

– För oss kristdemokrater handlar det om att ta ansvar – både för naturen och för människorna som lever av och vid havet. Skarvproblemet har vuxit sig alldeles för stort, och nu krävs handling. Med ett tydligt mål för stammen kan vi skapa balans, stärka det småskaliga fisket och ge kustsamhällena framtidstro, säger Jimmy Loord.