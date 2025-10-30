Simulatoranläggning försätts i konkurs: ”Tråkigt och tungt”

I logen vid Fredensborgs herrgård, precis intill Tobo golfklubb, har Storebro Indoor Golf huserat sedan januari 2021 och erbjudit inomhusgolf med hjälp av simulatoranläggning.

Verksamheten drevs till en början av Jakob Riis och Andreas Linder. Under 2023 blev Jakob Riis ensam ägare då Andreas Linder valde att sälja sin del.

I dag kom beskedet att aktiebolaget Storebro Indoor Golf AB har försatts i konkurs.

– Det är jäkligt tråkigt. Det är inte det man vill utan man vill att allting ska gå väl, men tyvärr blir det inte alltid så. Det är tråkigt och tungt, säger Jakob Riis.

"Det har såklart påverkat bolaget"

Simulatoranläggningen var flitigt besökt under coronapandemin och Jakob Riis indikerar på att intresset har sjunkit under de senaste åren.

– Det var bra i början och sedan har intresset sakta men säkert gått neråt. Det har inte varit så mycket aktivitet i anläggningen nu på ett tag. Man har märkt av att man har hittar tillbaka till det som var innan pandemin. Det var en helt annan grej under pandemin och det har blivit en annan kultur med att man gör andra saker om kvällar plus att det är större konkurrens med anläggningar i närområdet. Under pandemin räckte det med att man hade ett intresse, antingen padel eller golf, och då kunde man hålla sig till det. Var sak har sin tid och tyvärr gick det inte längre med detta, säger Jakob Riss.

En tung smäll för anläggningen var när en av simulatorerna till ett värde av nästan 100 000 kronor stals hösten 2021.

– Vi fick ingen ersättning för stölden från försäkringsbolaget och det har såklart påverkat bolaget. När det hände stod vi i valet och kvalet om vi skulle välja att investera eller inte. Vi valde att investera för att driva verksamheten vidare. Med facit i hand skulle vi väl ha försökt göra på ett annat sätt.

Jakob Riis har själv fattat beslut om att försätta bolaget i konkurs.

– Det är tråkigt och det är aldrig något man vill. Man vill att allting ska gå ihop som man tänker, men man kan tyvärr inte styra över allting i livet och i världen. Det hade väl gått att fortsätta kriga för det, men man har bara 24 timmar på dygnet och man måste välja vad man gör med dem på ett klokt sätt och arbeta smart framåt.

"Inte guld och gröna skogar"

Sedan flera år tillbaka driver Jakob Riis Ica Nära Storebro och det kommer han fortsätta göra precis som vanligt.

– Det rullar på sakta men säkert. Det är inte guld och gröna skogar som det är för de stora butikerna, men vi små butiker får kriga på. Jag tycker att det känns bra och sedan gäller det att hålla hårt i varenda krona och tänka långsiktigt.

Totalt sex personer är anställda i bolaget.

– Vi är väl snarare på väg att anställa fler än att göra något annat. Det rullar på och det gäller att kunder handlar lokalt och att man ser värdet i att ha en mataffär där man bor. Vi har till exempel sett hur det har gått för Tempo i Vimmerby.