KLART: BUTIKSBYGGNADEN RIVS – SÅ TÄNKER ALV OM MARKEN

ST1 har ansökt om att få riva mackbyggnaden på Norrgärdet i Vimmerby, och Miljö- och byggnadsnämnden har gett grönt ljus. Astrid Lindgrens Världs vd Jocke Johansson kommenterar nu ryktena om att ALV skulle vara intresserat av att förvärva marken.

Nu ska Frendos gamla butiksbyggnad intill ST1-macken på Norrgärdet i Vimmerby rivas. I sin ansökan skriver ST1 Sverige AB att rivningen av den före detta stationsbyggnaden handlar om en ”anpassning till driften”, där bensinstationen i dag drivs i automatdrift.

Översatt till svenska betyder det sannolikt att byggnaden bara står och kostar en massa onödiga pengar i underhåll.

Vid sitt senaste möte beviljade Miljö- och Byggnadsnämnden rivningslov av den 190 kvadratmeter stora byggnaden som uppfördes 1977. Under åren har den genomgått flera förändringar där bland annat den tidigare smörjhallen och tvätthallen helt har ersatts med en butiksdel.

Rivningen får inledas när nämnden har beslutat om startsbesked, och för det behöver man få in en del kompletterande dokumentation.

ALV-vd:n inte intresserad

Eftersom åtgärden inte strider mot detaljplanen har inga grannar hörts i ärendet, utan dessa har endast informerats i ett brev.

En granne som har fått Miljö- och byggnadsnämndens informationsbrev om beviljat rivningslov är Astrid Lindgrens Värld. När ALV köpte boendeanläggningen Oxgården intill macken förra året fördes en diskussion om man även skulle köpa en markbit på 2 000 kvadratmeter mellan ST1-macken och Oxgården, men så blev det aldrig.

Rykten har även florerat om att ALV skulle vara intresserat av den ST1-ägda tomten den dag som den blir ledig. Det dementerar dock temaparkens vd Jocke Johansson.

– Nej, den markytan har vi nog inte varit intresserade av, och jag bedömer att vi inte är det i dag heller. Det finns andra ytor närmare parken som i så fall skulle vara mer intressanta för oss, säger Jocke Johansson, utan att vilja precisera vilka det handlar om.