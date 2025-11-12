Hultsfreds kommun tecknar sponsoravtal med VMS: "Viktigt att synas"

Hultsfreds kommun har för avsikt att teckna ett sponsoravtal med Vimmerby MS för nästa sommars deltävling i rally-SM. Foto: Ossian Mathiasson

Rally-SM kommer till Vimmerby och Hultsfred 2026. Nu tecknar Hultsfreds kommun ett sponsoravtal med Vimmerby Motorsällskap (VMS). Kostnaden för sponsortavtalet uppgår till 140 000 kronor, varav 100 000 kronor är i finansiella medel.

Vimmerby MS fyller 100 år som förening 2026 och har fått möjligheten att arrangera den femte deltävlingen i rally-SM i början av augusti nästa år. Deltävlingen kommer bestå av specialsträckor på cirka tio mil med start och mål i Vimmerby.

Under fredagskvällen och lördagen körs flera olika sträckor i Hultsfreds kommun. Tillsammans med handel, näringsidkare och kommun ordnas ett event på Tors Plan dit bilarna anländer och går i mål under fredagskvällen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja och föreslår för kommunstyrelsen att Hultsfreds kommun tecknar ett sponsoravtal med Vimmerby MS för deltävlingen. Kostnaden uppgår till totalt 140 000 kronor. Avtalet gäller under förutsättning att det finns ett avtal mellan Vimmerby MS och Svenska Bilsportförbundet.

– Det kommer vara sträckor i båda kommunerna och vi kommer ha en sprintsträcka i Hultsfreds kommun på fredagskvällen. Vi har åtagit oss att betala 100 000 kronor i finansiella medel plus att vi bidrar med 40 000 kronor i arbete. Turistinformationen ska göra marknadsföring och teknik och service ska låna ut skyltar och avstängningsmaterial. Vi har även återställa ett vägavsnitt som ingår i projektet, säger kommunalrådet Mikael Karlsson (C).

"Viktigt att synas"

I utbyte får Hultsfreds kommun mycket reklamutrymme, enligt Mikael Karlsson.

– Vi har fått biljetter till evenemang hos Vimmerby MS under året plus att vi får reklam i sändningar och står med på nummerlapparna på bilarna. Det är ett utbyte och det följer våra riktlinjer för sponsring.

Mikael Karlsson har förhoppningar om att det ska gynna Hultsfreds kommun.

– Det är en SM-tävling, vilket alltid är bra. Vi tror att det ska kunna komma ett x antal tusen personer hit och enligt vissa beräkningar ska de kunna komma in pengar till våra näringsidkare, boendeanläggningar och restauranger. Det måste vi hoppas och tro på. Det är viktigt att synas och det är viktigt att vara med och att vi får en tävling här. Det kommer vara en sprintsträcka som går väldigt centralt. Under 2025 var publiksiffran mellan 10–20 000 besökare på sträckorna och tävlingen beräknas dra mellan 60 och 100 startande ekipage.