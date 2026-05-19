Så gick det för hemmaförarna i Åsa-Nisse Racet i helgen

Åsa-Nisse Racet blev både en solskenshistoria och några besvikelser för arrangerande Vimmerby MS – sett till resultaten i finalerna i alla fall. Bäst lyckades man i Dam/Veteran där hemmaförarna Fredrik Karlsson och Sofia Lod knep andra och tredjeplatsen.

Arrangemanget var i år en tvådagarstävling. Det blev viktigt att hålla ihop körmaterialet, speciellt för de som delade bilar.

Hemmaföraren Sigge Helander hade sett stark ut i kvalomgångarna för juniorer men en retlig punktering på höger bakhjul tidigt i A-finalen gjorde att han fick nöja sig med att bli sexa. Tjust MK:s William Arvidsson kom tvåa efter Milton Holmbom från Kalmar MK.

Dramatisk dag för Karlsson

Bäst gick det som sagt i Dam/Veteranklassen där Oskarshamns RRC Mattias Lindqvist rattade in sin Volvo 850 till en säker förstaplats men därefter slogs VMS Fredrik Karlsson och Sofia Lod mot Jimmy Åberg från Karlskrona om turordningen. Det blev Karlsson och Lod som gjorde bäst ifrån sig och Karlsson som kört upp sig från B-final kunde ta andraplatsen före Sofia som högg honom i hälarna.

– Sofia kör fort. Sedan hade vi kört slut på de rätta däcken och vi provade andra men... fan det var halt. Med facit i hand kanske man skulle haft dem men då hade de inte greppat på grus. Näe, överlag så är jag jättenöjd. Jättejättenöjd!

Hur är det att köra en så lång tävling?

– Det är intensivt och sedan har vi haft lite otur. Det började med ett motorras direkt. Linus (Johansson) körde första heatet, då körde vi ett ventilsäte – det händer aldrig. Det spricker och det trillar ner bitar. Ett jättemotorras så jag hann inte ut till mitt första, fick bygga ihop en annan motor men sen så har det funkat, ja två växellådor har vi kört med. Sedan har det varit heatsegrar förutom mitt första. Då var jag tvåa i mål. Så vann jag B-finalen och tvåa i A, klart man ska vara nöjd men det är alltid roligt att vinna.

Mycket MK Kinda i seniorfinalen

Det blev ingen lång paus i depån för Fredrik Karlsson då han skulle upp till banan och se sonen Albin köra seniorfinal. Där fanns även ett annat hemmahopp, Robin Eriksson, på startlinjen.

Spänningen blev avslagen för de som höll på hemmaförarna. Albins bubbla hamnade i sandfållan direkt ut från starten och Robin hade ingenting att göra med toppstriden och blev femma.

Istället var det en trio från MK Kinda; Malve Westerling, Rasmus Eriksson och Jim Olofsson som utmanade Marcus Åberg från Karlskrona AK. Ja, halva finalfältet kom från MK Kinda.

Det blev lurpassande och platsbyten mellan dessa i början innan Jim Olofsson tog täten och blev jagad av Åberg och Eriksson med Westerling som linkade en bra bit efter dem. Trots att avståndet krympte så höll Olofsson i och vann seniorklassen. När han klev ur bilen berättade han att han noterade hur Åberg kröp allt närmare och de där kramarna han fick av familjen kändes nog extra bra efter en så lång tävlingshelg som slutade med en förstaplats.

Övriga placeringar i topp-tio för våra lokala förare var Theo Thörnqvist (VMS) och Jonas Berneros (Silverdalens MSK) som slutade sjua respektive åtta i seniorklassen.