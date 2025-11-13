Höjt bidrag och hyllningsrekord: "Aldrig varit så här många stipendiater"

Sparbanksstiftelsen i Vimmerby delade ut stipendier till tolv ungdomar och fem föreningar på kvällens gala på Mässhallarna. Nytt för i år är att stipendiebeloppet har höjts från 10 000 till 15 000 kronor. På bilden ses stiftelsens ordförande Claes Roos. Foto: Ossian Mathiasson

Aldrig tidigare har så många som tolv ungdomar mottagit stipendium från Sparbanksstiftelsen på en och samma gala. Till i år valde stiftelsen att höja bidraget från 10 000 till 15 000 kronor. – Det är verkligen jätteroligt, säger Claes Roos, ordförande för Sparbanksstiftelsen.

Sedan 2006 har Sparbanksstiftelsen i Vimmerby delat ut stipendier till unga, lovande ungdomar som håller på med idrott eller kultur.

– Det är en tradition som vi vårdar ömt. Vi tycker att det är fantastiskt roligt och ett bra sätt att nå ungdomarna, säger Claes Roos.

Höjning med 5 000 kronor

I kväll var det för 20:e gången dags att hylla Vimmerbys ungdomar vid en galakväll på Mässhallarna.

Det var fotbollsspelarna Alicia Lundgren, Edwin Holm och Theo Lundin, ishockeyspelarna Kalle Svensson och Elsa Zukiewicz, innebandyspelaren Alexander Levin, tennisspelaren Axel Gustafsson, enduroföraren Ellen Adin, motocrossföraren Wille Mörnwall, musikerna Emmy Åström och Sebastian Facius och skådespelaren Alvar Hultqvist som premierades med 15 000 kronor var vid torsdagens stipendieutdelning som konferenciern Amanda Strömqvist och Sparbanksstiftelsens ordförande Claes Roos höll i.

Precis innan stipendieutdelningens start avslöjade Claes Roos nyheten om att stipendiebeloppet har höjts från 10 000 till 15 000 kronor.

– Det har varit 10 000 kronor sedan 2006. Grunden är den att vi har ett helt annat penningvärde i dag och måste följa med upp. Här handlar det mer om tajming och det måste kännas rätt när vi tar det. Här gör vi ett stort hopp från 10 000 till 15 000 kronor och då kan man fundera om när det är lagom och om man ska ta det i mindre steg. Att höja ett par tusen kronor gör för lite skillnad så vi känner att här får vi ta i lite grann, säger Claes Roos.

"Fantastiskt roligt"

Historiskt många stipendiater finns kliva upp på scenen och ta emot varsitt stipendium. Vanligtvis brukar det vara mellan fem och åtta personer som får stipendium och i år blev det ett rejält hopp uppåt till totalt tolv stipendiater.

– Det är top notch, det har aldrig varit så här många stipendiater. Det är fin bredd och väldigt stor spännvidd på stipendiaterna. Det gör det extra roligt naturligtvis att det täcker väldigt många olika sporter och verksamheter, säger Claes Roos.

Claes Roos poängterar att antalet nomineringar har ökat väldigt mycket under de senaste åren.

– Det är fantastiskt roligt att vi har så många duktiga ungdomar och att folk är duktiga på att nominera. Det är en viktig del i stiftelsens arbete med att återinvestera i den lokala bygden och då är stipendieutdelningen en del av uppdraget, säger Claes Roos.

Hur många nomineringar fick ni in i år?

– Det är ungefär 40 inkomna nomineringar och då är det så att vissa ungdomar har fått flera nomineringar.

I år belönas Vimmerby Hockey, Vimmerby IF, Vimmerby MS, Vimmerby IBK och Vimmerby TK med 15 000 kronor till sin ungdomsverksamhet.

– Föreningen får samma summa som utövaren. Oavsett om man har en eller flera deltagare från sin förening så får man stipendium för en utövare.