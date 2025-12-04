Alpinutrustning köps in för utlåning – nu kan hela familjen åka iväg på skidresa

"Vi har köpt in 19 set och har kompletta set med pjäxor, skidor i alla storlekar, hjälmar, stavar och skidglasögon", säger Anton Palmér, fritidssamordnare på utvecklingsavdelningen på Vimmerby kommun. Foto: Ossian Mathiasson

Alpin skidutrustning har köpts in för 60 000 kronor till sport- och fritidsbiblioteket i Vimmerby. Det är en satsning som Vimmerby Sparbank/Sparbanksstiftelsen har möjliggjort tillsammans med Vimmerby kommun. – Vi är supertacksamma att vi har fått hjälp och stöd för den här satsningen, säger Anton Palmér på kommunens utvecklingsavdelning.

Om man besöker Vimmerby kommuns sport- och fritidsbibliotek i Allaktivitetshuset Fabrikens lokaler kan man låna, skänka och återbruka sport- och fritidsartiklar helt gratis.

Störst fokus är det på utrustning kopplat till vinteraktiviteter, framför allt skridskor och längdskidor. Flera förfrågningar har kommit in gällande utlåning av alpin skidutrustning som man hittills har haft i begränsad omfattning.

– Vi känner att det är en möjlighet som vi skulle kunna tillgodose och tänker att man kan komma hit och låna skidutrustning om man vill åka på en skidresa eller om man kanske vill låna skidor för att åka till Virserum, säger Anton Palmér, fritidssamordnare på Vimmerby kommun.

Vimmerby kommun tog kontakt med Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen och gjorde en ansökan om alpin skidutrustning som man fick beviljad.

– Det var något som de ville vara med och stötta och det är vi otroligt tacksamma för, säger Anton Palmér.

Investering på 60 000 kronor

Skidutrustning för totalt 60 000 kronor har köpts in. Vimmerby Sparbank/ Sparbanksstiftelsen har gått in med 30 000 kronor och Vimmerby kommun med 30 000 kronor.

– Vi har köpt in 19 set och har kompletta set med pjäxor, skidor i alla storlekar, hjälmar, stavar och skidglasögon. Det finns lite mer pjäxor, men det finns minst 19 variationer. Det är viktigt att man ska kunna åka skidor på ett komplett sätt och viktigt att betona att sport- och fritidsbiblioteket är för alla. Det är mest fokus på fokus på barn och ungdomar, men det går bra att låna utrustning som förälder. Tidigare har det inte funnits utrustning till en färdig familjeuppsättning, men nu erbjuder vi något helt annat, säger Anton Palmér.

Det finns en efterfrågan och Fabriken anordnar varje år en skidresa till Virserum.

– Där ser man hur många barn och ungdomar som inte ens har testat att åka skidor utför. Det gör oss mer påminda om att vi vill möjliggöra det för alla, säger Anton Palmér.

"Suverän tanke"

Sparbanksstiftelsens ordförande Claes Roos ser positivt på skidsatsningen.

– Det är ett väldigt angeläget ärende som också ligger helt i linje med vårt uppdrag att återinvestera i bygden, säger Claes Roos.

Vimmerby Sparbanks vd Axel Tunek tycker att det är en bra lösning.

– Det är en suverän tanke eftersom det är kort säsong och att man inte är på skidor särskilt länge, kanske någon vecka om året. Att dela på det är både hållbart och ekonomiskt hållbart, säger Axel Tunek.

Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, uppskattar samarbetet.

– Vi får en betydligt bättre utväxling när vi kan göra saker ihop och dela på kostnaderna, precis som vi gjorde med sommarlovskorten. Vi ser det som utveckling av ytterligare ett projekt och vi hoppas att det blir fler, säger Peter Karlsson (C).

Alla känner inte till sport- och fritidsbiblioteket

Personalen på Allaktivitetshuset Fabriken ansvarar för utlåningen. Fritidsledaren Roger Lang ser att det är stor skillnad i utlåning mellan vinter och sommar.

– En stor del av förklaringen är säkert att vinterutrustning är betydligt dyrare och att det är lättare att köpa ett par fotbollsskor. Om man inte har åkt skidor ska man kunna testa och se om det är roligt innan man går och köper dyra skidor, säger Roger Lang.

Enligt Anton Palmér finns det fortfarande många kommuninvånare som inte känner till sport- och fritidsbiblioteket.

– Vi tror att många inte har varit här och att många inte känner till det trots att det har funnits så länge. Vi hör det fortfarande och det ligger på oss att marknadsföra det ännu mer. Det ligger i vår plan att det ska synas mer och höras mer och vi ska få folk att komma hit, säger Anton Palmér.

Nu känner Anton Palmér att behoven på sport- och fritidsbiblioteket är tillgodosedda.

– Med längdskidor och skridskor som vi har och nu även alpin skidutrustning har vi fyllt upp de största hålen som vi har fått förfrågan på, säger Anton Palmér.

– Det man önskar att komplettera med är en större bredd på storlekarna. Det kommer alltid komma någon som har stora fötter eller att det kommer fyra personer samma dag som har samma storlek, säger Roger Lang.