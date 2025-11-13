Historiskt många ungdomar hyllades på galan – här är alla namn

Här är ungdomarna som fick stipendium av Sparbanksstiftelsen Vimmerby på kvällens gala på Mässhallarna. Foto: Ossian Mathiasson
Foto: Ossian Mathiasson
Sparbanksstiftelsen, ägare av Vimmerby Sparbank till 60 procent, delar varje år ut stipendier till talangfulla ungdomar i Vimmerby kommun. I kväll höll Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen sin årliga kundkväll på Mässhallarna i Vimmerby.
Entreprenören och poddskaparen Amanda Strömqvist var kvällens konferencier. Fredrik Lindström är författare, språkexpert, komiker och programledare, känd från ”Hassan i P3” och SVT:s ”På spåret” och böcker som "Världens dåligaste språk" och "100 svenska dialekter", höll en föreläsning om olika förhållningssätt och beteenden och hur vi är som människor.
Kvällens avslutande och stora programpunkt var stipendieutdelningen. Amanda Strömqvist tillkännagav de tolv vinnarna som klev upp scenen och mottog sitt stipendium av Claes Roos, ordförande i Sparbanksstiftelsen.
Stiftelsen har aldrig tidigare delat ut så många stipendier på en och samma gala.
Här är de tolv ungdomarna som fick stipendium:
Alvar Hultqvist, teater
Alicia Lundgren, fotboll
Edwin Holm, fotboll
Theo Lundin, fotboll
Alexander Levin, innebandy
Axel Gustafsson, tennis
Ellen Adin, enduro
Wille Mörnwall, motocross
Emmy Åström, musik
Sebastian, Facius, musik
Kalle Svensson, ishockey
Elsa Zukiewicz, ishockey
Varje stipendiat belönas med 15 000 kronor. Dessutom belönades idrottsföreningarna Vimmerby IF, Vimmerby IBK, Vimmerby TK, Vimmerby MS och Vimmerby Hockey med 15 000 kronor till sin ungdomsverksamhet.
En överraskning inför utdelningen var att Sparbanksstiftelsen har valt att höja stipendiebeloppet från 10 000 kronor till 15 000 kronor i år.
Fastighetsbyrån delade också ut ett stipendium och det gick till Agnes Karlsson, elev på naturvetenskapliga programmet på Vimmerby gymnasium.