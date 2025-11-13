Historiskt många ungdomar hyllades på galan – här är alla namn

Här är ungdomarna som fick stipendium av Sparbanksstiftelsen Vimmerby på kvällens gala på Mässhallarna. Foto: Ossian Mathiasson Foto: Ossian Mathiasson

Sparbanksstiftelsen i Vimmerby fortsätter lyfta fram duktiga unga idrotts- och kulturutövare. I kväll var det dags för årets utdelning och tolv ungdomar prisades med 15 000 kronor vardera. Aldrig tidigare har så många ungdomar hyllats på galan.

Sparbanksstiftelsen, ägare av Vimmerby Sparbank till 60 procent, delar varje år ut stipendier till talangfulla ungdomar i Vimmerby kommun. I kväll höll Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen sin årliga kundkväll på Mässhallarna i Vimmerby.

Entreprenören och poddskaparen Amanda Strömqvist var kvällens konferencier. Fredrik Lindström är författare, språkexpert, komiker och programledare, känd från ”Hassan i P3” och SVT:s ”På spåret” och böcker som "Världens dåligaste språk" och "100 svenska dialekter", höll en föreläsning om olika förhållningssätt och beteenden och hur vi är som människor.

Kvällens avslutande och stora programpunkt var stipendieutdelningen. Amanda Strömqvist tillkännagav de tolv vinnarna som klev upp scenen och mottog sitt stipendium av Claes Roos, ordförande i Sparbanksstiftelsen.

Stiftelsen har aldrig tidigare delat ut så många stipendier på en och samma gala.

Här är de tolv ungdomarna som fick stipendium:

Alvar Hultqvist, teater

Alicia Lundgren, fotboll

Edwin Holm, fotboll

Theo Lundin, fotboll

Alexander Levin, innebandy

Axel Gustafsson, tennis

Ellen Adin, enduro

Wille Mörnwall, motocross

Emmy Åström, musik

Sebastian, Facius, musik

Kalle Svensson, ishockey

Elsa Zukiewicz, ishockey

Varje stipendiat belönas med 15 000 kronor. Dessutom belönades idrottsföreningarna Vimmerby IF, Vimmerby IBK, Vimmerby TK, Vimmerby MS och Vimmerby Hockey med 15 000 kronor till sin ungdomsverksamhet.

En överraskning inför utdelningen var att Sparbanksstiftelsen har valt att höja stipendiebeloppet från 10 000 kronor till 15 000 kronor i år.

Fastighetsbyrån delade också ut ett stipendium och det gick till Agnes Karlsson, elev på naturvetenskapliga programmet på Vimmerby gymnasium.