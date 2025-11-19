Hjälpen inför jul fortsätter i år också: "Bara ett barn blir lyckligt är jag nöjd"

Sarah Svensson driver Julklappshjälpen även den här vintern och hoppas kunna hjälpa barn med klappar. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Privat

För fjärde gången är det Sarah Svensson som försöker skänka en fröjdefull jul till familjer som har det svårt eller knapert. Julklappshjälpen lever i Vimmerby även i år. – Bara ett barn blir lyckligt är jag jättenöjd, säger arrangören.

2018 grundade Maja Johansson Julklappshjälpen i Vimmerby. Ett initiativ som sedan dess hjälpt till att förmedla julklappar till hundratals barn som annars kanske blivit utan paket på julafton.

Efter några år lämnade grundaren över till Sarah Svensson, som nu kliver in på sin fjärde jul som organisatör för Julklappshjälpen.

– Det har varit helt givet. Det fanns inga tveksamheter alls. Jag tycker att det är alldeles för viktigt för att det inte ska finnas, säger hon om varför hon fortsätter med projektet.

Ansökan stänger nu den 23 november och i år verkar det vara lite bättre läge för människorna i Vimmerby. Eller så finns det en annan förklaring.

– Det som skiljer i år att det inte skrivits något om det i media. Det är kanske därför. Nu har vi gått ut med det på sociala medier, gjort lappar och gått ut med det till alla skolor, förskolor och fritidshem. Det är ju egentligen positivt om det inte är så många som ansöker, men jag är inte säker på att det är av rätt anledning. Det kanske inte har nått ut till lika många som tidigare. Jag kanske får ångra det här nu och blir helt nedringd, men det hade varit bra i sådana fall.

Slog in 140 julklappar förra året

Förra året minns Sarah Svensson att hon och hennes medhjälpare slog in 140 julklappar.

– Men jag har inga siffror på familjer eller barn. Jag räknade så många julklappar som vi slog in, men sedan är det olika hur många klappar som går till varje familj och sådär.

Föräldrar och vårdnadshavare som inte har råd med julklappar till sina barn kan ansöka om hjälp från Julklappshjälpen. I år har hon framför allt fått hjälp av privata donationer, men tidigare år har även företag bidragit.

– Jag stod på hockeyn i söndags och sålde lotter. Det var många som köpte lotter och stöttade oss den vägen. Sedan är det väldigt många som handlar julklappar åt oss också. Det är lika mycket värt det och jag upplever att det finns ett stort stöd att hjälpa till fortsatt.

Hur ska man göra om man vill ansöka om hjälp?

– Man kan kontakta oss på någon av våra plattformar. Antingen mejlar man till oss eller så skickar man ansökan via Facebook eller Instagram. Just Instagram är nytt för i år. Vill man inte ansöka personligen, så kan man få vara anonym och be någon annan, kanske familjecentralen, höra av sig för att hjälpa till.

"Bara ett barn blir lyckligt är jag jättenöjd"

Sarah Svensson lägger väldigt mycket tid på detta, men säger själv att hon aldrig tänkt på att räkna det.

– Nej, jag har ingen aning. Det blir små stunder här och där. Så det har jag inte funderat på.

Vad gör att du brinner så pass mycket för det här?

– Jag vill att alla barn ska få uppleva en bra jul. Just julklappar är förstås inte allt, men är man barn så hör det till. Barn pratar om tomten och önskelistor och det är sorgligt om inte alla får uppleva det. Det är fint att se tacksamheten. Det är många som hör av sig och tackar för hjälpen, och beskriver deras barns reaktioner. Bara ett barn blir lyckligt är jag jättenöjd.

Själva julklapparna brukar delas ut någon gång i december, i god tid innan tomten kommer.