Kanaliseringsgraden för spel – stora skillnader mellan olika typer

Kanaliseringsgraden, alltså hur stor andel av svenskarnas spelande som sker hos bolag med svensk licens, varierar mellan olika typer av spel. Den senaste statistiken visar att siffrorna för slotspel ligger betydligt lägre än för vadhållning.

Av de senaste siffrorna framgår det att kanaliseringsgraden på den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden ligger på 85 %, det vill säga under regeringens mål om 90 %.

Det är dock stora skillnader mellan olika typer av spel. En del segment har stark förankring inom det svenska licenssystemet medan det inom andra går mer trafik till de olicensierade alternativen.

Det är särskilt två spelformer som är intressanta eftersom de sticker ut åt olika håll, nämligen vadhållning, som har hög kanaliseringsgrad, och slotspel, där siffran är betydligt lägre. De exakta siffrorna skiljer sig åt beroende på mätmetod, men trenden är ändå tydlig.

Mätningar och resultat

För att få en bild av hur spelandet fördelas mellan licensierade och olicensierade spelsidor används två metoder, som kompletterar varandra.

Den ena bygger på enkäter där spelare får uppge hur deras senaste spelande såg ut, både vad de spelade på och var de gjorde det. Den andra metoden utgår från trafikdata som visar hur ofta svenska användare besöker spelrelaterade webbsidor. Där ingår både de som är licensierade och de som är olicensierade.

Enkäterna fångar hur det sett ut vid ett specifikt tillfälle, medan trafikmätningen ger en bättre uppskattning av det kontinuerliga beteendet över tid. Genom att använda båda dessa metoder får man två olika perspektiv, som tillsammans ger ett stabilt underlag.

Slotspel – stora skillnader beroende på mätmetod

Slotspel är den vanligaste typen av spel på onlinecasinon och enligt gfar.net kan det finnas flera anledningar till att spelare väljer att gå till olicensierade spelbolag för denna speltyp. Jämfört med slotspel på svenska spelsidor handlar det till exempel om ett större utbud, högre återbetalning på insatser över tid och avsaknaden av hastighetsbegränsning.

Förmodligen är det bland annat dessa skillnader som ligger bakom den aktuella kanaliseringsgraden för slotspel. Enligt en rapport från Spelinspektionen är denna nämligen lägre än för många andra spelformer. Visserligen är det en mindre grupp personer som står för en betydande del av omsättningen på olicensierade sidor, men det betyder också att deras spelvanor får stort genomslag i den totala volymen.

De trafikbaserade mätningarna visar att ungefär 72 % sker hos bolag med svensk licens, medan enkätsvaren indikerar att siffran ligger på omkring 82 %.

Samtidigt har kontroller av de spelsidor som angivits i enkätsvaren visat att en hel del av dem som uppgett att de spelat på olicensierade sidor egentligen befunnit sig på licensierade webbplatser. Det betyder att den faktiska fördelningen kan vara annorlunda än hur spelarna själva uppfattar den.

Vadhållning – betydligt högre kanalisering

Vadhållningen, eller bettingen som det ofta kallas i dagligt tal, utmärker sig istället som en del av spelmarknaden där en mycket stor andel av spelandet sker inom det svenska licenssystemet. Enkätundersökningen placerar kanaliseringsgraden på omkring 92 %, och de trafikbaserade mätningarna på en ännu högre nivå, upp mot 96 %.

En möjlig förklaring är att vadhållning i större utsträckning följer sedan tidigare etablerade rutiner som innebär att spelarna återkommer till samma spelsidor för den typ av matcher eller tävlingar de redan följer. Att spelandet är knutet till specifika sporthändelser gör att behovet av att leta sig vidare till andra alternativ är mindre och bidrar till den höga kanaliseringsgraden.

Spelandet utanför licenssystemet

Spelinspektionens rapport visar att de vanligaste skälen till att söka sig till olicensierade spelsidor handlar om att man upplever vinstmöjligheterna som bättre. Det är med andra ord hoppet om högre vinstutdelning som lockar en del spelare, trots att man vanligen inte får samma spelarskydd där som om man håller sig till spelsidor med svensk licens.

En annan faktor kan handla om att det finns spelare som har stängt av sig via det svenska systemet Spelpaus.se, vilket gör att de inte kan spela på något svensklicensierat spel över huvud taget. Om de ångrar sig kan de aktivt leta efter en väg runt avstängningen, och då hamna på de olicensierade alternativen. Det finns också en grupp som drivs av tillgången till fler och mer generösa bonuserbjudanden.

Skillnader i speltempo

Rapporten påtalar också att slotspel och vadhållning inte bara skiljer sig i hur stor del av spelandet som sker inom licenssystemet, utan också i den spelrytm som dessa spelvarianter har.

Slotspel är ofta snabbt och intensivt, och varje ny snurr på hjulen ger ett nytt resultat. Även variationen är en viktig bit. Sammantaget gör detta att slotspelare ofta rör sig mellan olika spelsidor och därmed också att de hamnar på olicensierade alternativ.

Vadhållningen har som sagt ett helt annat upplägg. Där är spelandet kopplat till det aktuella sport- och tävlingsutbudet och sker vid begränsade tillfällen. Här återvänder spelarna ofta till samma licensierade spelsidor, eftersom det är själva sportevenemanget som ligger i huvudsakligt fokus, snarare än den spelsida som används.