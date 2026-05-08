Micaelas förslag: Leasing av elcyklar till kommunanställda

Låt kommunanställda leasa elcyklar av kommunen eller köpa dem till subventionerat pris. Det föreslår Micaela Pettersson i ett medborgarförslag och menar att en liknande satsning skulle gynna både klimatet och de kommunanställdas hälsa, samtidigt som det skulle underlätta för boende i kransorterna att ta sig till jobbet.

Micaela Pettersson arbetar till vardags på högstadiet på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. För att ta sig till arbetet från hemmet i Södra Vi är det oftast bil som gäller eftersom det inte alltid är så lätt att få arbetstider att stämma med kollektivtrafiken.

– Det går inte jättemycket bussar från Södra Vi. Och bussarna som går är framför allt på helgerna, så man är beroende av bil, förklarar Micaela som för ett tag sedan började titta på elcyklar, men insåg att det är ganska dyrt.

– Jag minns att när jag var liten och min mamma var kommunanställd kunde man få köpa en dator genom jobbet och betala en summa varje månad. Tänk om man kunde göra så med elcyklar i Vimmerby kommun? Dels för att spara på miljön, men också för att få friskare personal.

Lyckat exempel i Östergötland

Innan Micaela skickade in sitt förslag gjorde hon research och hittade ett projekt i Östergötlands län där man provat att subventionera olika sorters cyklar, inte bara till kommunanställda.

– De har testat det här på tre olika orter, med positiva effekter, så jag tänkte att jag provar att skicka in ett förslag.

Än har Micaela inte fått någon respons på förslaget, mer än från kollegorna på Astrid Lindgrens skola.

– Jag har pratat med många av mina kollegor, och de tycker det är jättebra. Det är många som också skulle nappa på det om det fanns.

För egen del skulle en leasad eller subventionerad cykel göra att Micaela cyklade till jobbet när vädret tillåter.

– Absolut, så länge det går!