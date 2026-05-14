BILDSPECIAL: Mastigt fotogalleri från Solkulla cup

Cupen har fått många lag till planerna på Knektavallen och inte bara lokala utan även från andra län. Alice Rydstrand Roupe och Maira Barraco som var med och skötte sekretariatet fanns det till exempel lag från Vetlanda, Rimforsa och Linköping som rest dit.
De berättar att det är 106 anmälda lag som kommer att spela under evenemangets två dagar. 59 på torsdagen och 47 på fredagen.
Olika aktiviteter
Utöver fotbollsmacher har cupen även massor av kringaktiviteter som målvaktsträning, lotterier, bollplank och bolldart, provsmakning samt en uppvisning av räddningstjänsten. Många deltagare passade på att hänga med kompisar och titta på matcherna.
