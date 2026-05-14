BILDSPECIAL: Mastigt fotogalleri från Solkulla cup

HFK:arna Lily och Loui Åkesson trivdes bland alla fotbollsspelare. Lily passade också på att testa sin kamera. Foto: Stefan Härnström

Alice Rydstrand Roupe och Maira Barraco var några som skötte sekretariatet.

7-årige Troi Shatri från IFK Västervik var en av många duktiga spelare som var på plats under Solkulla cup. Foto: Stefan Härnström

Melker Johansson, William Rehn, Alfred Olsson och Ville Arvidsson-Lahti hade inga matcher för stunden. De spenderade torsdagsförmiddagen med att hänga på Knektavallen och se andra spela. Foto: Stefan Härnström

Det är full fotbollsbonanza på Knektavallen i dagarna. Över hundra barn och ungdomslag spelar i Solkulla cup på Knektavallen och Dagens Hultsfred var där för att kolla läget och fota.

Cupen har fått många lag till planerna på Knektavallen och inte bara lokala utan även från andra län. Alice Rydstrand Roupe och Maira Barraco som var med och skötte sekretariatet fanns det till exempel lag från Vetlanda, Rimforsa och Linköping som rest dit.

De berättar att det är 106 anmälda lag som kommer att spela under evenemangets två dagar. 59 på torsdagen och 47 på fredagen.

Olika aktiviteter

Utöver fotbollsmacher har cupen även massor av kringaktiviteter som målvaktsträning, lotterier, bollplank och bolldart, provsmakning samt en uppvisning av räddningstjänsten. Många deltagare passade på att hänga med kompisar och titta på matcherna.

