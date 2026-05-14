Efter fjolårets succé – återkommer med ny hyllning: "Öppet mål"

Så här såg det ut i Hultsfreds kyrka i fjol när Kris Kristoffersson hyllades. Nu ska bland andra Dimpker Brothers och Kalle Sellbrink istället hylla Dolly Parton. Foto: Lotta Madestam

Föreningen följer upp den lyckade hyllningskonserten till Kris Kristofferson. Nu med en konsert som hedrar Dolly Parton. – Vi kände direkt efter den lyckade kvällen i Hultsfreds kyrka förra året, att det här måste vi göra om, säger Marcus Thell.

Han är vice ordförande i Smålands Country Club som är aktuell med en ny hyllningskonsert. Denna gång i Södra Vi kyrka och denna gång till en av countrymusikens allra största och mest älskade artister; Dolly Parton.

– Att vi valde Dolly Parton kändes som ”öppet mål” i och med att hon tidigare i år fyllde 80 år – det gjorde att det kändes ännu mer aktuellt att hylla just Dolly. Hon är en sådan älskad artist, så om vi inte får en väldigt välbesökt kyrka den kvällen skulle jag bli väldigt överraskad, säger Marcus Thell i ett pressmeddelande.

Närapå alla återkommer

Tillsammans med Södra Vi församling kommer kyrkan fyllas av Partons countrylåtar den 23 maj.

– Vi är också väldigt glada att närapå alla av artisterna från Kristoffersonhyllningen återkommer till Dolly Parton-hyllningen.

Det betyder att det blir en konsert med en rad artister från närområdet; Kalle Sellbrink, Alice Hartvig, Dimpker Brothers, Mollie Minott, Karolina Stenström och Marlene Karlström. Dessutom har ett husband satts samman för kvällen bestående av Johan Nilsson gitarr, Bosse Hurtig trummor, Niklas Odelholm bas och Jacob Huddén på keyboard.

Dolly Parton har haft en drygt 60 år lång karriär där låtar som "9 to 5", "I Will Always Love You", "Jolene" och "Islands in the Stream" är några av hennes odödliga hits.