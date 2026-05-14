DEBATT: Helt fel val av skolan – vilka signal sänder det?

Det har kommit till min kännedom att ledningen vid Vimarskolan planerar att förlägga en kommande sammankomst för skolans personal till Kröngärden. Detta väcker allvarliga fragor.

Kröngården väljer att öppet exponera Israels flagga i sina lokaler – en symbol som i dagens kontext förknippas med omfattande folkrättsbrott och återkommande kränkningar av barns rättigheter. Mot den bakgrunden framstår det som djupt olämpligt att personal från en kommunal skola, vars uppdrag är att värna barnens rättigheter och arbeta i enlighet med FN:s barnkonvention, väljer att samlas i en sådan miljö.

Barnrättskonventionen är inte en symbolisk skrivning - den är lag i Sverige och ska genomsyra all verksamhet som rör barn och unga. Hur rimmar det med att samtidigt bortse från symboler som för många förknippas med brott mot just dessa rättigheter?

Vilken signal sänder detta till elever, föräldrar och allmänhet? Ar det förenligt med skolans värdegrund att tala om barns rättigheter, trygghet och respekt för mänskliga rättigheter - och samtidigt ignorera dessa sammanhang?

Detta kräver ett tydligt och ansvarsfullt ställningstagande.

P. Johansson