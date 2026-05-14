Ikonen var tillbaka i kassen – då föll Tuna med uddamålet

Målvaktsbekymmer? Ja, då ringer IFK Tuna in ikonen Lars Gustavsson. Vimmerby IF:s assisterande tränare drog på sig handskarna när Tuna föll med 2-3 hemma mot Höreda GoIF. – Han ställer upp i mån av tid, säger tränaren Oskar Eriksson.

Lars Gustavsson har varit tränare i IFK Tuna i många år och vid många matcher själv fått ställa sig i kassen. I år är han assisterande tränare i Vimmerby IF, men att 50-åringen även skulle ställa sig mellan stolparna i år kanske inte många trodde.

Mot Höreda GoIF var det dock dags.

– Han är skriven hos oss och "Tobbe" (Tobias Thuresson) är skadad. Vi hade mycket manfall i dag och då hade jag möjligheten att ha "Lasse" i mål och "JC" (Johan Carlsson) ute på planen. Det är en lösning för oss, säger tränaren Oskar Eriksson.

Kommer han stå fler gånger?

– Vi har haft en dialog och han ställer upp i mån av tid. Han är mycket upptagen med Vimmerby IF, men han är registrerad för oss och ställer upp när det behövs. Det är ett bra tillskott och nu hade vi tio spelare borta.

Själv var inte Oskar Eriksson ombytt den här torsdagen heller.

– Jag fick en liten känning mot Södra Vi och behövde vila upp mig.

Sent avgörande

Efter en mållös första halvlek tog Höreda ledningen tidigt i den andra. Detta efter ett ovanligt misstag av just målvaktsikonen.

– Det var inget man räknade med, säger Oskar Eriksson.

Walid Hassan kvitterade, men Höreda återtog ledningen. Med tio minuter kvar satte Jihad Assaf 2-2. Skulle det bli oavgjort? Nej, Höreda såg till att avgöra matchen när fem minuter återstod.

– Det är lite surt. Båda lagen var trötta och chansade åt båda håll. Vi hade lite momentum efter 2-2, men båda deras två sista mål var lite av drömmål.

"Fotboll är fotboll"

Totalt sett hade nog oavgjort varit mest rättvist.

– Men fotboll är fotboll. Vi var väl jämnbra eller jämndåliga, men de kämpar och sliter mer än oss. Vi har mer kvalitet, men det kunde ha gått åt vilket som helst.

Walid Hassan gjorde det jättebra offensivt och bidrog med mycket.

– Vi har åtta spelare som jobbar stenhårt, men får det inte att synka. Vi jobbar för osynkat. Många gör det bra, men inte i synk och inte som lag riktigt.

