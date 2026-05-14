Stina nöjd med valet av idrottsstudier på hemmaplan

Stina Lamberg Fjällgård från Vimmerby är nöjd med beslutet att gå LIU-fotboll på Vimmerby gymnasium. Foto: Ossian Mathiasson

Stina Lamberg Fjällgård hade långtgående planer på studier i fotbollens tecken i Linköping, ändrade sig och stannade kvar hemma i Vimmerby. Hon har LIU-satsningen inom fotboll i Vimmerby att tacka för mycket.

Vimmerby gymnasium har i samarbete med Vimmerby IF, Vimmerby IBK och Vimmerby Hockey haft möjlighet att erbjuda fotboll, innebandy och ishockey som LIU, lokal idrottsutbildning, här i Vimmerby under detta läsår.

Det är en stor satsning på idrotten i jämförelse med de tidigare profilerna. Eleverna har möjlighet att läsa vilket nationellt program som helst och har ett anpassat schema. 200 av de 300 poäng man läser är riktade mot den idrott man har valt.

16-årige Vimmerbytjejen Stina Lamberg Fjällgård är en av 13 elever på gymnasiets LIU-verksamhet med inriktning på fotboll.

– Det har varit ett roligt första år. Det är kul att komma ner på morgonen och få träna fotboll istället för att sitta på lektion, säger Stina Lamberg Fjällgård.

"Inte riktigt redo för elitsatsningen"

Hon hade från början tankar på att välja fotbollsstudier på nationell idrottsutbildning i Linköping.

– Jag skulle börja i Linköping. Mina tankar var på om jag verkligen ville det och jag ville inte riktigt det så jag stannade kvar här i Vimmerby. Att LIU fanns var väl en av anledningarna till att jag kände att det var tryggt att stanna kvar. Jag var inte riktigt redo för elitsatsningen i Linköping och då var LIU i Vimmerby ett bra alternativ. NIU är snäppet över LIU och det blir lite mer seriöst, vilket inte riktigt föll mig i smaken, säger Stina Lamberg Fjällgård.

Hur vill du beskriva första läsåret med LIU och fokus på fotbollen?

– Träningarna är inte särskilt hårda, men jag har själv märkt att jag har blivit mer teknisk av att träna mina individuella färdigheter och blivit bättre av träningarna.

Hur ser en vanlig vecka ut med LIU?

– LIU:n är lagd på onsdagar och fredagar eftersom vi tränar med laget (Vimmerby IF) på måndagar, tisdagar och torsdagar. Det görs för att det ska passa med kvällsträningarna. Ibland krockar det när träningarna ändras, men det ligger bra med att man har sina träningsdagar.

"Jag ångrar inte mitt beslut"

Stina Lamberg Fjällgård är nöjd med beslutet att gå LIU-fotboll hemma i Vimmerby och uppmanar fler ungdomar, både från Vimmerby och andra delar av landet, att söka dit.

– Jag ångrar inte mitt beslut. Jag är supernöjd. Jag tycker att det är ett roligt alternativ istället för att gå på lektioner. Om man gillar ishockey, fotboll eller innebandy så är det perfekt. Vi är en härlig grupp och vi inom fotbollen är ganska många spelare, 13 stycken. Det gör att vi kan bedriva en bra träning och ha roligt.

Årskurs ett-elever som inte har varit en del av LIU under detta läsår har bestämt sig för att haka på satsningen när de börjar årskurs två till hösten.

– Det blir att vi pratar om LIU i skolan och de har sagt att de vill börja nu till årskurs två.