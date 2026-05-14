Mycket skador i villa efter brand – blir akut sanering

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om brand i byggnad i Rosenfors i Hultsfreds kommun.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.55 på torsdagen.

– Det är en tvåplansvilla där man eldat i en normal eldstad. Sedan har det börjat brinna i skorstenen och något har hänt, för man har fått rökutveckling på vind och plan två. Det är det läget vi har nu, vi har precis kommit dit, säger Ulf Bowein vid räddningstjänsten.

Det är ingen pågående öppen brand i bostaden.

– Men vi har rökutveckling. Så vi frilägger murstocken och bryter upp för att se så vi inte har några glödbränder eller liknande. Det kommer ta en stund, säger Bowein vid 14.25-tiden.

Uppdatering, 15.15:

Räddningstjänsten har nu fått en bättre bild.

– Vi har haft en brand inne i murstocken, så det är en soteld egentligen. Det var helt igensatt och värmen har tryckts utåt i sidled i stället för i de rätta kanalerna. I samband med det har vi fått rökspridning på plan två och vinden. Det har inte varit någon brand i själva byggnaden, utan det är enbart rökskador. Det jobbar vi med nu och säkerställer att det inte är någon sprickbildning, säger Ulf Bowein.

Läget är under kontroll.

– Ja, det är av mindre omfattning och vi förvissar oss om att det inte är några glödbränder. Det är dock mycket rökluktskador och därför är restvärdesledare och saneringsbolag på väg hit för att utföra akut sanering.

Räddningstjänstens prognos är att man blir kvar till 16.15-tiden.

Texten har uppdaterats.