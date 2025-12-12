Prisbelönta gänget presenterar ny hjälpsatsning - öppnar tillfälligt i tomma lokalen

Sara Rundberg Green, Emma Blixt, Linda Ogebrink och Johanna Krantz Svensson (ej på bilden) har fått ta emot dubbla pris för sitt arbete med Begagnatmarknaden under året. Här tillsammans med representanter från Vänsterpartiet i Vimmerby. Nu lanserar de en ny satsning. Foto: Arkivbild

Gänget bakom Begagnatmarknaden i Vimmerby vill göra något för att hjälpa privatpersoner i kommunen som har det svårt ekonomiskt. Nu lanserar de en hjälpinsats som inleds under Tomtenatta och Tomasmarknaden i Vimmerby.

Sedan 2017 har de fyra vännerna Emma Blixt, Sara Rundberg Green, Linda Ogebrink och Johanna Krantz Svensson arrangerat Begagnatmarknad i Vimmerby två gånger om året. Intresset för Begagnatmarknaden har varit stort, och efter att evenemanget vuxit ur Folkets park har det fått flyttas till Vimmerby Mässhallar. I år har gänget bakom marknaden prisats dubbelt, och tagit emot både Vänsterpartiets medborgarpris och kommmunens Miljö – och byggnadspris.

Nu presenterar kvartetten en helt ny satsning.

”Begagnatmarknaden Allt för Barn i Vimmerby har länge haft en önskan om att kunna göra ännu mer för dom som behöver det mest. Efter mycket funderande kan vi nu stolt presentera ett initiativ som vi tror kommer att göra verklig skillnad.” skriver Begagnatmarknaden i ett inlägg på Facebook.

De kläder som under åren skänkts till Begagnatmarknaden och inte blivit sålda har sparats. En del har skänkts till familjer som haft behov av hjälp, och annat har skickats vidare till välgörenhet.

”Men en stor mängd kläder har blivit liggande, något som känns tråkigt och onödigt. Det vill vi ändra på.” skriver de i inlägget.

Flyttar in tillfälligt i tomma butikslokalen

Under Tomtenatta och Tomasmarknaden i Vimmerby kommer Begagnatmarknaden tillfälligt flytta in med sitt lager i Bostons gamla lokaler i anslutning till torget. Magnus Lundin som äger fastigheten lånar ut butikslokalen där de flesta plagg kommer att säljas för 20 kronor styck under marknadsdagarna.

”All försäljning dessa dagar går oavkortat till att stötta familjer som verkligen behöver det, något som känns extra meningsfullt så här i juletider. Vår förhoppning är att detta blir ett återkommande inslag framöver.”

Till våren sjösätts nästa steg i satsningen. En hemsida där personer som bor i Vimmerby kommun kommer kunna ansöka om hjälp.

”I första hand handlar det om kläder, men det kan även gälla andra typer av stöd, exempelvis inträdesbiljetter till Astrid Lindgrens Värld, hjälp med mat eller andra behov.” skriver Begagnatmarknaden.

Inför försäljningen under Tomenatta och Tomasmarknaden tar gänget emot gåvor i form av kläder som de kan sälja för att finansiera hjälpen. För den som vill bidra sker inlämning i Bostons gamla lokal onsdag 17/12 under eftermiddagen och kvällen.