Så mycket dyrare har julbordet blivit jämfört med för fem år sedan

På fem års tid har ett julbord stigit ordentligt i pris. Foto: Pixabay

Köttbullar steks för fullt, julskinskan ska snart griljeras och allt annat som hör julen. I år har faktiskt mycket av det som ställs fram på julbordet blivit lite billigare jämfört med i fjol, rapporterar SCB.

Det finns förstås miljontals olika definitioner av vad som är julmat och vad som ska finnas på julbordet. Statistiska centralbyrån, SCB, har tittat närmare på ett antal produkter som åtminstone ingår på mångas julbord.

För plånboken är det mer lättsam läsning än på ett tag.

I år har nämligen det som kommer ställas fram på julborden blivit något billigare jämfört med förra året. Men dock inte allt. Och över en femårsperiod är siffrorna inte lika roliga för den som betalar.

Totalt har priserna på livsmedel och alkoholfria drycker stigit med sammanlagt 33 procent. Detta sedan 2020. Kaffe, choklad och smör hör till de ingredienser på julbordet som ökat mest genom åren.

– Priset på smör till julbaket har stigit med 62 procent jämfört med 2020. Sedan har vi förstås kaffe som har blivit 101 procent dyrare och choklad som har gått upp med 71 procent de senaste fem åren, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Så ser det ut i övrigt

Statistiska Centralbyrån, SCB, har jämfört prisutvecklingen på julmat, bakingredienser, godis och choklad enligt den senaste statistiken för november i år, samma månad 2024 och även samma månad 2020.

Sillkonserver har ökat med 34,3 procent på fem år men sjunkit med 4,6 procent jämfört med förra året. Griskött har ökat med 31,7 procent och 0,1 procent jämfört med ett år sedan. Hårdost och färsk lax sticker också ut med 45,6 respektive 44,8 procent. Potatis har ökat med 21,3 procent och socker har ökat med 44,4 procent.

Äpplen är det som ökat minst jämfört med för fem år sedan och där handlar det om 5,7 procent. Tittar man på konsumentprisindex generellt rör det sig om en ökning med 24 procent på fem år och 0,3 procent jämfört med för ett år sedan.

I november sjönk matpriserna något sammantaget.

– Frukt blev billigare i november. Även bröd och fisk sjönk något i pris i november jämfört med månaden innan, säger Caroline Neander.