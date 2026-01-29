Här är de bäst betalda yrkena i Vimmerby kommun

Verkställande direktörer är den yrkesgrupp som tjänar bäst i Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

Vilka tjänar bäst i Vimmerby kommun? Det är verkställande direktörer, visar en sammanställning SCB har gjort. De har bättre inkomst än genomsnittskollegan i landet.

I topp bland de bäst betalda yrkena i Vimmerby ligger verkställande direktörer. Medianinkomsten ligger på 985 700 kronor per år. Det är över genomsnittet för yrkesgruppen i riket, som är på 960 000 kronor.

– I sex av de tio bäst betalda yrkena i Vimmerby är medianinkomsten högre än i riket som helhet, säger Lukas Gamerov, statistiker på SCB.

I kommunen finns det 20 personer som har ett sådant jobb. På plats två i Statistiska centralbyråns sammanställning kommer försäljnings- och marknadschefer. Medianinkomsten där är 759 500 kronor och det finns 15 sådana i kommunen.

Övriga på topplistan

Därefter kommer ekonomi- och finanschefer. Där ligger medianinkomsten på 755 200 kronor, vilket är snarlikt genomsnittet för yrkesgruppen i riket. Elva personer har ett sådant jobb i kommunen. Därefter kommer produktionschefer inom tillverkning (31 till antalet) och driftchefer inom bygg, anläggning och gruva (14) med en medianinkomst på 702 800 kronor respektive 679 700 kronor. Båda är klart över riksgenomsnittet för yrkesgruppen.

Efter dessa kommer rektorer med 651 600 kronor i medianinkomst, inköps- logistik- och transportchefer med 626 300 kronor och anläggningsarbetare med 593 400 kronor.

Även enhetschefer inom äldreomsorg, 22 till antalet, letar sig in på listan med 593 300 kronor samt övriga verksamhetschefer inom samhällsservice med 592 300 kronor.

Vanligast bland kvinnor

I Vimmerby är maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete den största yrkesgruppen med 240 personer. Deras medianinkomst är 430 200 kronor, att jämföra med 426 700 kronor i hela riket. Den näst vanligaste yrkesåren i Vimmerby, och den vanligaste bland kvinnor, är undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Medianinkomsten i den yrkesåren är 346 700 kronor, vilket är ungefär lika mycket som i landet som helhet, enligt SCB:s statistik.

Det tredje vanligaste yrket är vårdare och boendestödjare med 379 500 kronor i medianinkomsten. Därefter kommer grundskollärare (131 till antalet) med 464 300 kronor i medianinkomst och butikssäljare (130) med en medianinkomst på 338 200 kronor.