Gänget bakom levande julkrubban i Vena återförenas i Vimmerby

Ingela Gustafsson (mitten) gör årets levande julkrubba i Vimmerby kyrka tillsammans med Patricia Birgersson och Susanne Åkesson på julaftonsförmiddagen. Patricias barn Junia och Aston kommer också vara med i föreställningen. Foto: Ossian Mathiasson

Ingela Gustafsson och Susanne Åkesson med familjer höll i den levande julkrubban i Vena kyrka fram till 2018. Nu, sju år senare, är det dags för återförening i Vimmerby kyrka. – Det ska bli jätteroligt att göra det tillsammans igen, säger Ingela Gustafsson.

Fram till 2018 bjöd kollegorna och vännerna Ingela Gustafsson och Susanne Åkesson och deras döttrar Maria och Patricia in till levande julkrubba i Vena kyrka på julaftonsförmiddagen. Ingela Gustafsson tog sedan med sig evenemanget till Vimmerby i samband med hennes nya jobb som församlingsassistent i Vimmerby pastorat. Hon har arrangerat levande julkrubba i Vimmerby 2021 och 2024 och det har tidigare varit en tradition i Vimmerby, men då i annan regi.

Nytt för i år är att gänget som låg bakom levande julkrubban i Vena återförenas i Vimmerby på julafton. Ingela och Maria får därmed hjälp och stöttning av Susanne och Patricia.

– Det är härligt att vi äntligen är återförenade. Susanne är min gamla kollega som jag har anordnat levande julkrubban tillsammans med i Vena. Susanne erbjöd sig att vara med och sa ”jag kommer och hjälper dig i år”. Det gläder mig. Patricia har alltid varit med och sjungit i våra julkrubbor i Vena och ville också vara med, säger Ingela Gustafsson.

"Ögonblick jag aldrig glömmer"

Susanne Åkesson ser återigen fram emot att anordna en levande julkrubba och se kyrkan fyllas med barn, ungdomar, föräldrar och mor- och farföräldrar.

– Det är en sån härlig tradition och det är jättekul att göra det igen. Jag och Ingela är tajta och det är roligt att Patricia vill vara med och sjunga. Det som var så häftigt i Vena var att vi hade samma gäng och att folk ville vara med trots att de var 13–14 år, säger Susanne Åkesson.

Ingela Gustafsson berättar att det var fullsatt i kyrkan sista julen i Vena 2018.

– Det är ett ögonblick jag aldrig glömmer. Patricia och Per (Solberg) med flera hade satt ihop ett medley till oss, säger Susanne Åkesson.

– Vi sa att vi ses snart igen och det är det vi gör nu, säger Ingela Gustafsson.

– Det blev ett traditionsenligt sätt att fira jul eftersom man träffade så mycket människor, säger Patricia Birgersson.

"Viktig tradition för dem"

Maria Bengtsson agerar berättare och förmedlar information om vad julen innebär och vad som händer under julen medan tomten kommer in och tror att det är tomtens födelsedag.

– Det finns ingen berättelse som säger så bra saker om varför vi firar jul. Folk kommer tillbaka och tittar för sjunde, åttonde och nionde gången. Det är fullsatt i kyrkan för att de tycker att det är så bra, säger Susanne Åkesson.

– Förra året fick jag ett kort av en anonym person som skrev ”det var helt fantastiskt, nu fattar jag varför vi firar jul”. Vi är ett bra team och utan varandra hade det inte gått, säger Ingela Gustafsson.

15-20 personer är inblandade i julkrubban i Vimmerby kyrka. Annsofi Arenander är präst, Linnea Jonasson kantor och Pontus Gunnarsson vaktmästare.

– Barn som vi hade när vi började med julkrubban i Vena har fått barn i sin tur, tar med sig sina barn och är med som vuxna i detta julspel. Det betyder att det är en viktig tradition för dem, säger Ingela Gustafsson.