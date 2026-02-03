Raggmunk, föreläsning och garanti ska locka oroliga årsmötesdeltagare

Bill Nelsson är ordförande för Vimmerby Jaktvårdskrets som håller årsmöte kommande tisdag. Då kommer man bland annat att prata om vargens utbredning i trakten. Foto: Arkivbild

Att locka medlemmar till föreningarnas årsmöten är som bekant inte helt enkelt. Vimmerby Jaktvårdskrets tar nu till nya grepp för att lyckas och lämnar också lugnande garantier till oroliga medlemmar.

Kommande tisdag, den 10 februari, håller Vimmerby Jaktvårdskrets årsmöte. För att locka så många som möjligt av sina knappt 500 medlemmar tar man den här gången till en del nya grepp.

Mötet är förlagt i vacker miljö till Brantestads skola, det kommer att bjudas på raggmunk med fläsk, fika samt ett föredrag av jaktvårdskonsulent Karin Stoeckmann om vad som kommer att hända med älgstammen om ett vargrevir skulle etableras i våra trakter.

– Det finns nu ett revir mellan Valdemarsvik och Söderköping med varg som allt som oftast rör sig in i norra Kalmar län. I förra veckan sågs en varg i Överum, så det är inte alls osannolikt att de snart är här, säger Bill Nelsson, ordförande för Vimmerby Jaktvårdskrets.

”Behöver inte vara orolig”

Liksom många andra föreningar har Vimmerby Jaktvårdskrets haft svårt att locka den där riktigt stora skaran medlemmar till sina årsmöten de senaste åren. Förutom att locka med raggmunk, kaffe och föreläsning, lämnar Bill Nelsson därför också en garanti till alla medlemmar som står i valet och kvalet.

– Folk verkar vara livrädda för att man ska bli invald i något om man kommer på årsmötet, men man behöver inte vara orolig. Valberedningen har gjort sitt jobb väl och alla val är informellt klara. Det ”värsta” man skulle kunna åka på är väl i så fall att justera protokollet, säger han och skrattar.

Mer info om årsmötet hittar du på Vimmerby Jaktvårdskrets Facebooksida.