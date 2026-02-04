Oro trots oförändrade matpriser i våra butiker i januari

Matpriserna var i stort sett oförändrade i januari med en uppgång på 0,1 procent. Däremot sker just nu dramatiska prishöjningar på enskilda vardagsvaror från stora producenter. Det visar Matpriskollens senaste undersökning.

Januari 2026 inleddes med en tudelad bild för de svenska matkonsumenterna. Medan den totala prisökningen för månaden stannade vid beskedliga 0,1 procent döljer genomsnittet dramatiska prishöjningar på enskilda vardagsvaror från stora producenter.

Enligt ett pressmeddelande från Matpriskollen, vars senaste undersökning den nya statistiken baseras på, ser vi samtidigt en intensiv kamp mellan kedjorna där vissa pressar priserna för att locka kunder, medan lågprisjätten Willys står för de största höjningarna.

Under ytan finns prisökningar på kända märken och artiklar som verkligen sticker ut. Exempel Abba finkornig rom + 14% på CityGross, Felix klassiska köttbullar +13 procent på Coop, Ekströms blåbärssoppa +21% på ICA Kvantum, Kokosfett +40% på Hemköp, Bob aprikosmarmelad refill +35% på Willys, uppger Matpriskollen.

Nötkött och kaffe dyrare

Bristen på slaktdjur fick priset på köttfärs att stiga ytterligare 2,3 procent i januari medan kaffet blev 2 procent dyrare.

Köttkrisen väntas bestå, men för kaffet ser det ljusare ut. Under våren spås priset sjunka då råkaffepriset fallit tillbaka, enligt Matpriskollen.

Över lag steg matpriserna alltså med 0,1 procent i januari och de senaste tolv månaderna ligger ökningen på 1,6 procent.

– Vi möter nu januari och februarisiffror 2025 som var hela 2 procents ökning på två månader, vilket drev årliga matkostnaderna uppåt med cirka 7 miljarder. Nu är det skönt att den ökningstakten avstannat och det är bra inför kommande momssänkning, men det är oroande att många artiklar blir så otroligt mycket dyrare, säger Ulf Mazur vd på Matpriskollen i pressmeddelandet.