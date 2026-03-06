06 mars 2026
Tidigare centertopp i länet har avlidit efter en längre tids sjukdom

Centerpartiets tidigare länsordförande, Stihna Johansson Evertsson, har avlidit. Foto: Pressbild

NYHETER 06 mars 2026 08.38

Centerpartiets tidigare länsordförande och Högsbys kommunalråd, Stihna Johansson Evertsson, har avlidit efter en längre tids sjukdom.

Det är Stihna Johansson Evertssons sambo som i ett inlägg på sociala medier skriver att hon somnade in under sena torsdagseftermiddagen efter en mångårig kamp mot cancersjukdom.

Stihna Johansson Evertsson var mellan 2020 och 2024 Centerpartiets ordförande i Kalmar län. Mellan åren 2014 och 2022 var hon kommunstyrelsens ordförande i Högsby och 2022 kandiderade hon till riskdagen som efterträdare till Anders Åkesson.

I en intervju med tidningen Barometern 2023 berättade hon att hon hade drabbats av cancer för tredje gången.

Stihna Johansson Evertsson blev 49 år.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

