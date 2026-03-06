Tidigare centertopp i länet har avlidit efter en längre tids sjukdom

Centerpartiets tidigare länsordförande och Högsbys kommunalråd, Stihna Johansson Evertsson, har avlidit efter en längre tids sjukdom.

Det är Stihna Johansson Evertssons sambo som i ett inlägg på sociala medier skriver att hon somnade in under sena torsdagseftermiddagen efter en mångårig kamp mot cancersjukdom.

Stihna Johansson Evertsson var mellan 2020 och 2024 Centerpartiets ordförande i Kalmar län. Mellan åren 2014 och 2022 var hon kommunstyrelsens ordförande i Högsby och 2022 kandiderade hon till riskdagen som efterträdare till Anders Åkesson.

I en intervju med tidningen Barometern 2023 berättade hon att hon hade drabbats av cancer för tredje gången.

Stihna Johansson Evertsson blev 49 år.