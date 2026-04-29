Anklagades för att sprida lögner – hård debatt i fullmäktige

Lars Johansson (V) och Ola Hammarbäck (KD) hamnade i ordbråk om statsbidragen. Bilden är ett montage.

– Det är helt enkelt en lögn! Lars Johansson (V) anklagade Ola Hammarbäck (KD) för att sprida lögner angående statsbidragen. Men vad stämmer egentligen?

Det hela inleddes med att Ola Hammarbäck (KD) saknade beröm till regeringen med anledning av kommunens starka resultat för 2025.

– Jag saknade en sak i Peter Karlssons anförande. En anledning till överskottet är att regeringen har skjutit till mycket pengar till kommunerna under 2025. Det har varit de högsta statsbidragen någonsin vad jag vet.

Lars Johansson (V) gick igång på detta.

– Resultatet är på grund av regeringen som har skjutit till så mycket statsbidrag, säger Ola. Har du ens läst årsredovisningen? Det finns en sammanställning där och gällande de generella statsbidragen har de minskat med nio miljoner kronor. Totalt sett har det minskat med 6,4 miljoner. Det är lite komplext det där, men det är helt enkelt en lögn att det har ökat. Med den regering vi har nu får kommunerna en svårare situation att hantera de ekonomiska förutsättningarna.

"Historiskt hög nivå"

Eva Berglund (S) var inte heller glad åt kritiken om att det är statsbidragen som gjort socialnämndens starka överskott.

– Vi får ofta höra det här om statsbidragen vi har fått. Det är jättebra med statsbidrag men vi kan inte nyttja dem till något särskilt. Ett år får vi något, men får vi något nästa år? Det vet vi inte. Nu vet vi att det inte kommer några statsbidrag och det är dilemmat för oss. Jag tycker att du ska läsa lite grann. Socialnämnden har gjort lite mer. När jag tillträdde den här mandatperioden hade vi ett underskott på placeringar på 27 miljoner kronor. Det har vi arbetat ned till elva miljoner kronor. Det är inte bara bidrag, det görs ett arbete inom förvaltningen.

Ola Hammarbäck gick upp för att svara.

– Jag tycker att man ska svara när man får en fråga och ställer de kraven på mina debattmotståndare. Jag inser Lars att det står så i årsredovisningen, att det är något lägre statsbidrag. Jag hör uppgifter om att det totalt sett har ökat. Det kanske är i riket och det är möjligt att det inte stämmer för de här åren i Vimmerby.

Han svarade även Eva Berglund.

– Ingen ska ta ifrån er att ni minskat placeringskostnaderna. Det är jätteviktigt och jag vet att det inte är ett överskott till följd av bara statsbidragen.

Efter debatten säger Ola Hammarbäck så här:

– Lars hänvisade till årsredovisningen där det är de generella statsbidragen som redovisas. Jag talade om totala statsbidragen och lutade mig mot ett diagram från Ekonomifakta. Tittar man noga ser man att det är en svag minskning mellan 2024 och 2025, men det är fortfarande på en historiskt hög nivå.

Annons:

Så ligger det till

Vad stämmer egentligen? Vi valde att titta närmare på några tidigare årsredovisningar. 2025 var summan av generella statsbidrag och utjämning 363 miljoner kronor. 2024 var det drygt 369 miljoner kronor.

"Generella statsbidrag är lägre 2025 än 2024", skriver ekonomichefen Camilla Johansson i ett mejl.

Ola Hammarbäck har dock rätt i att det är på historiskt höga nivåer. År 2022 låg det på drygt 309 miljoner kronor och året före det knappt 309 miljoner kronor. År 2019 var det drygt 243 miljoner kronor och exempelvis 2017 var det drygt 218 miljoner kronor.