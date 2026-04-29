Tilltänkt spetsspelare leverade inte – spelar inte här nästa säsong

Filip Fornåå Svensson motsvarade inte de högt ställda förväntningarna.
Efter flera år i Nordamerika hade Linköpingssonen Filip Fornåå Svensson höga förväntningar på sina axlar. Han lyckades aldrig riktigt motsvara dessa förväntningar.
Det blev visserligen en delad tredjeplats i den interna poängligan, men han var värvad för att leda lagets offensiv. Fornåå Svensson gjorde 19 poäng 44 matcher och var med det tolv poäng bakom Johan Mörnsjö i VH:s poängliga.
Nu meddelar Vimmerby att sejouren här blev ettårig.
"Filip Fornåå Svensson kom till Vimmerby Hockey med en tydlig profil – stor, kraftfull och med ett spel som märks. Under säsongen visade han flera gånger vilken tyngd han bidrar med. Med fysik och närvaro runt mål skapade han ytor, tryck och energi i spelet. Filip har varit en spelare och person som bidragit med stark karaktär i gruppen, en som alltid ställer upp och ger sitt bästa för laget och klubben – varje match, varje byte", skriver VH i ett avskedsinlägg.