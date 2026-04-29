Var utlånad till Vimmerby – nu blir det annan hockeyallsvensk klubb

Två säsonger i följd har Växjö Lakers lånat ut Ville Svensson till Vimmerby Hockey. Den som hoppats på att han ska bli en permanent VH-spelare kan sluta göra det.

Den 20-årige forwarden Ville Svensson har tillhört Växjö Lakers organisation sedan 2022. Förra säsongen blev det 40 matcher och sex poäng för Växjö i SHL:s grundserie.

Mot sluttampen av Hockeyallsvenskan var Ville Svensson också utlånad till Vimmerby och han var med om att säkra det hockeyallsvenska kontraktet på nytt. På sex framträdanden för VH stod han för fem poäng.

Även säsongen 2024/2025 var Svensson utlånad till Vimmerby och då blev det noll poäng på tolv matcher.

Eventuellt har det funnits förhoppningar hos vissa att den unge forwarden skulle spela med VH kommande säsong. Så blir det inte. IK Oskarshamn har gått ut med att man värvat honom.

– Ville är en väldigt mogen spelare som kan användas i alla spelformer, trots sin unga ålder. Han har inte riktigt fått det genombrott han hoppats på i Växjö och behöver komma till en miljö där han får möjlighet att ta en större roll. När vi började prata med honom blev det snabbt tydligt att han hört mycket gott om IK Oskarshamn och verkligen ville komma hit, säger IK Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen.