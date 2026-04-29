VIF körde över tabellettan helt – "Bra studs tillbaka"

Hela sex gånger fick Vimmerby IF fira hemma mot Aneby SK. Foto: Simon Henriksson

Bara 0-0 i derbyt mot Gullringens GoIF var en besvikelse. Vimmerby IF lät serieledande Aneby SK sota för det och vann med hela 6-0. – En bra studs tillbaka, konstaterade tränaren David Lindgren.

Aneby, fullpoängare och serieledare inför omgången, hade inte mycket att hämta på XL Bygg Arena. Visserligen höll man jämna steg första tio minuterna av matchen, men sedan visade Vimmerby IF varför de bär ett stort favoritskap den här säsongen.

6-0, 2-0 i paus, var inte på långa vägar något resultat att diskutera. Snarare var det i underkant.

– Det var skönt. Vi kände en frustration i fredags över en prestation vi inte var nöjda med. Jag har känt både på söndags- och måndagspasset att det här legat i luften i gruppen. Det var en bra studs tillbaka, säger tränaren David Lindgren.

Han tyckte aldrig att den dåvarande tabellettan vållade dem några större bekymmer.

– De stör oss aldrig nämnvärt. Vi hade bra koll och det var snarare närmare ytterligare mål än ett reduceringsmål.

Bröt måltorkan

Albin Gustafsson gjorde 1-0 efter knappa 20 och med drygt fem kvar av halvlek nummer ett gjorde Armend Mahmutaj 2-0. Just Mahmutaj öppnade sedan målskyttet i den andra halvleken direkt i upptakten. VIF började sedan byta friskt, men Selatin Shaljani fick vara kvar där ute och bröt sin måltorka med dryga kvarten.

– "Sella" har gjort det jättebra hela våren och det är mer slumpartat att målen kom på försäsongen än i de första matcherna. Det har inte varit någon fråga om målen kommer komma. Han gör ett viktigt jobb även när han inte gör mål, men det var såklart skönt för oss.

Inhopparna Max Karlsson och Rasmus Samuelsson fick också göra varsin balja i 6-0-viktorian.

– Det har varit tajta matcher och vi har inte kunnat ge alla chansen som varit värda chansen. Många har väntat på den och gör bra inhopp i dag. Det här var kul för hela truppen.

"Ska slå andra topplag"

VIF tog nu över serieledningen efter överkörningen.

– Det säger väl att vi vill vara med i toppen. Vi jobbar vidare och vi vill utmana om att vinna serien. Då ska vi slå andra topplag också. Vi vill upp i division 3.

Lindgren tyckte alla gjorde en bra match, men höll med om att det var rätt att ge Noah Zeylon Thoresson priset.

– Han är frejdig och konsekvent i 90 minuter plus tillägg.

