VIDEO: Två älgar springer runt i bostadsområde i Vimmerby

Två älgar förirrade sig och sprang omkring i ett bostadsområde i Vimmerby mitt på ljusa dagen i dag. Detta fångade Vimmerbybon Lars Gunnarsson på video.

Det var vid 11.30-tiden på fredagen som Lars Gunnarsson gjorde upptäckten. Han satt i bilen och åkte på Lundgatan i Vimmerby när han fick se två älgar i ST1-rondellen.

– Jag kom nerifrån ALV och såg att de två älgarna kom från Södra Vi-hållet och kom genom rondellen. Det var därför jag drog upp mobilen och började filma, säger Lars Gunnarsson.

Vad for det för tankar genom ditt huvud när du fick syn på älgarna?

– Det är klart att jag blev överraskad, speciellt mitt på dagen. Det hade varit en annan sak om det hade varit på kvällen. Rådjur springer runt här i trädgårdarna och älgar är inte så ofta man ser här inne i stan. Det är häftigt att se dem och de är mäktiga att se. De såg stressade ut och det är inte så konstigt när det kom bilar från alla håll, säger Lars Gunnarsson.

Videoklippet visar att älgarna först springer i skogspartiet längs Lundgatan, korsar vägen både en och två gånger och försvinner ner mot 50-husen.

– De sprang över vägen mot Alfreds gränd och Linas gränd och sprang sedan tillbaka ner mot 50-husen. Jag vände uppe vid dagiset och såg därefter inte var de tog vägen. Jag hoppas att de tar sig ut i skogen igen, säger Lars Gunnarsson.

