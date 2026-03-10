SMÅLAND: SPELARE KAMMADE HEM JÄTTTEVINST I KVÄLL

Tisdagens dragning i Eurojackpot resulterade i två nya högvinster till spelare i Sverige. En av dem gick till en spelare i småländska Gnosjö som vann drygt 9,3 miljoner kronor.

Två spelare i Sverige blev tursamma under tisdagens Eurojackpotdragning. Med 5+1 rätt i vinstgrupp två belönades en spelare från Gnosjö kommun med 9 312 868 kronor. Samma kväll prickade en spelare från Eskilstuna in 5 rätt i vinstgrupp tre och vann 2 711 130 kronor.

För spelaren i Gnosjö kommun kommer vinsten att betalas ut vid ett bankmöte.

– Alla vinster som överstiger fem miljoner kronor betalas ut i samband med ett bankmöte där vinnaren får juridisk och ekonomisk rådgivning, säger Matilda Sjöberg, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Men först väntar båda kvällens högvinnare varsitt gratulationssamtal från Svenska Spel Turs kommunikatör.

– Att få ringa nyblivna högvinnare är otroligt speciella och minnesvärda samtal. Jag ser fram emot att höra om vilka mål och drömmar som nu kan bli verklighet för kvällens vinnare, säger Matilda Sjöberg.