En förälders mardröm – Leo behövde sövas efter magsjuka

"Många kanske tänker det är bara lite magsjuka, men för en bebis kan det bli så mycket värre. Det kan bli livshotande", säger Fredrik som nu har Leo hemma igen. Foto: Lotta Madestam

Två gånger på en och en halv månad har Leo legat på sjukhus efter att ha fått magsjuka. "Det har varit många sömnlösa nätter", säger Fredrik Johansson. Foto: Privat

Leo sövdes och fick dropp intravenöst när han drabbades av magsjuka. "Det var hemskt att stå bredvid och känna sig så hjälplös", säger Fredrik och Josefine Johansson som har en uppmaning till andra föräldrar. Foto: Lotta Madestam

För Josefine och Fredrik Johansson i Rosenfors blev sonen Leos magsjuka värsta mardrömmen. Han blev så kraftigt nedsatt och uttorkad att personalen på IVA tvingades söva honom. – Det var hemskt att stå bredvid och känna sig så hjälplös, säger Fredrik.

Två gånger inom loppet av en och en halv månad har lilla Leo, sex månader, drabbats av magsjuka. För honom blev det inte bara en ”vanlig” omgång, varken första eller andra gången.

– Han har haft maximal otur, det är helt otroligt att det kan gå så illa två gånger på så kort tid. Eller var det just därför det blev ännu värre nu, för att han inte hunnit återhämta sig riktigt, säger Fredrik som ursäktar att han är lite groggy, som han säger.

– Det har varit många sömnlösa nätter. Även nu är det svårt att sova, man är så rädd att det ska hända något, att han ska bli sämre igen, så vi har koll på honom typ hela tiden.

"Då var han redan väldigt, väldigt dålig"

Leo fick komma hem under onsdagen, då hade han tillbringat fyra dagar på sjukhus.

– Alla i familjen fick magsjuka eller vinterkräksjukan tätt efter varandra. Både jag, Josefine och våra två andra barn, Liam, 7, och Lias, 3. Leo sist. Han tömde sig helt och hållet, fick inte behålla någonting, och blev väldigt trött och hängig. Eftersom det blev som det blev första gången åkte vi in till sjukhuset redan efter ett halvt dygn. Det var tur, då var han redan väldigt, väldigt dålig. Hans natriumvärden hamnade som högst på 153, han skrek av uttorkning.

Annons:

Sövde Leo och satte dropp intravenöst

Både första och andra gången tvingades personalen sätta dropp, nu till och med intravenöst. Den här gången kördes han till IVA där han sövdes för att hans värden var så dåliga och för att de skulle kunna sätta droppet tryggare och säkrare.

– Det var fruktansvärt, jag blev helt knäckt och bara grät och grät, säger Josefine. Det är absolut inget man kan föreställa sig, man känner sig så maktlös över att inte kunna ta bort smärtan för sitt barn. Han var så liten och så skör.

Vill det ska bli en väckarklocka

Fredrik och Josefine Johansson har ett budskap och syfte med att gå ut och berätta om vad familjen upplevt.

– Vi ser så många föräldrar som lämnar sina barn på förskolan innan smittorisken är över, och de som lämnar syskonen till ett sjukt barn, med risken att de smittar andra, berättar Fredrik.

De hoppas att det här ska bli en väckarklocka till andra föräldrar.

– Jag har full förståelse för att det är svårt att stanna hemma för ekonomin sviker, att man ska få ihop jobbet, man har tider att passa, ansvar och vardag som måste fungera och självklart vet jag att många föräldrar gör sitt absolut bästa. Men, tillägger Fredrik, vi ville nå ut med detta för att få andra att förstå att det är bättre att stanna hemma en dag extra. Regeln minst 48 timmar finns av en anledning, att det ska begränsa smittan. Många kanske tänker ”det är bara lite magsjuka”, men för en bebis kan det bli så mycket värre. Det kan bli livshotande.

”Drömmer jättemycket”

Första gången låg Leo med dropp i två dagar och han blev bättre ganska snabbt.

– Han blev tack och lov pigg oerhört snabbt och var snart tillbaka till att skratta, leka, rulla runt och skälla på sina bröder, säger föräldrarna.

Hur skulle ni säga att Leo mår nu, efter den här andra omgången?

– Just nu, för tillfället, mår han efter omständigheterna ganska bra skulle jag säga. Förutom att han har fått nattskräck. Han sover väldigt oroligt och drömmer jättemycket. Som förälder går man nästan på tå och som jag sa, man vakar hela tiden över honom och tittar efter tecken, med rädsla för att det ska hända något igen. Det är en ständig oro, men nu börjar han äntligen att skratta och stimma lite, så vi hoppas att han snart ska vara tillbaka i sitt vanliga jag.